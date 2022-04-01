Минобразования рекомендовало вузам перенести контент с Youtube
Минобразования рекомендовало российским вузам перенести контент с с Youtube на российские платформы видеохостинги. Соответствующее письмо от ведомства разместил на сайте Юго-Западный государственный университет.
В документе отмечается срок для переноса - до 4 апреля. В качестве альтерантивы предлагается VK.Video и Rutube.
Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на российские платформы.
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