Минобразования рекомендовало вузам перенести контент с Youtube

Минобразования рекомендовало российским вузам перенести контент с с Youtube на российские платформы видеохостинги. Соответствующее письмо от ведомства разместил на сайте Юго-Западный государственный университет.

Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна

В документе отмечается срок для переноса - до 4 апреля. В качестве альтерантивы предлагается VK.Video и Rutube.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на российские платформы.

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ФОТО: pixabay.com
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