Минобразования рекомендовало вузам перенести контент с Youtube

В документе отмечается срок для переноса - до 4 апреля. В качестве альтерантивы предлагается VK.Video и Rutube.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на российские платформы.

