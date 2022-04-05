В Госдуме предложили вернуть традиционную пятилетнюю систему высшего образования
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил восстановить в России традиционную систему высшего образования. Об этом пишет RT, ссылаясь на копию обращения парламентария к главе Минобрнауки Валерию Фалькову.
Как отметил Милонов, в стране разгорается дискуссия о необходимости Болонской системы образования, подразумевающей двухступенчатый порядок преподавания — бакалавриат и магистратуру. Благодаря этому российские студенты могут продолжать образование в университетах стран Евросоюза. Однако эксперты указывают, что вузы в РФ и на Западе не реализуют принципы международного сотрудничества.
Кроме того, депутат сообщил о проблеме с признанием российских дипломов об образовании за границей, а также подчеркнул, что некоторые сложные профессии можно освоить только посредством классического пятилетнего специалитета. В связи с этим Милонов попросил рассмотреть инициативу о возвращении высшего образования в РФ к традиционной пятилетней системе.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские студенты, которые проходили обучение в Европе и были безосновательно отчислены, смогут бесплатно продолжить учебу в вузах России, напоминают Известия.
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