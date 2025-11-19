В России построят пять высокоскоростных магистралей до 2045 года

Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей планируют построить в России до 2045 года. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев в ходе форума «Транспортная неделя».

«Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем 2045 год», - подчеркнул зампред правительства.

По словам Савельева, протяженность сети ВСМ составит 4500 км, на них задействуют 300 поездов.

Ранее стало известно, что в стране появится первая ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В дальнейшем запланировано строительство магистралей из столицы до Екатеринбурга, Минска, Адлера, Рязани.

