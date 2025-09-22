HR-эксперт раскрыл, как навыки работы с нейросетью влияют на зарплату
Большинство работодателей в России требуют владения нейросетями, но не готовы за это доплачивать, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Навыки использования ИИ повышают конкурентность работника, однако работодатели в России не готовы доплачивать за владение нейросетями, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Каждый четвертый сотрудник в России использует нейросети на работе, при этом базовых ИИ-навыков от работников ожидают 60% работодателей. Таковы выводы IT-компании Touch Instinct, которая провела соответствующее исследование. В опросе приняли участие почти 3 тысячи соискателей и 140 работодателей, передает ТАСС. Большинство работодателей ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками, например, поиск информации и идей с помощью нейросетей.
«Это очень нужно практически всем профессиям, и это не какая-то прихоть работодателя. Использование нейросетей повышает вашу продуктивность, вы успеваете сделать большее количество задач за то же количество времени. Механика тут проста: если вы не делаете этого, то делает ваш конкурент и именно он в среднесрочной и долгосрочной перспективе вас обгоняет. Поэтому вам тоже нужно пользоваться ИИ, иначе вылетите с этого колеса сансары. Если мы говорим, например, про сферу услуг, то владение ИИ невероятно востребовано. Здесь и письма, и ответы, и жалобы, и шаблоны каких-то договоров, и вопросы-ответы, дизайн и верстка сайта - все это делает нейросеть», - сказал Мурадян.
Вместе с тем навыки владения ИИ на российском рынке труда не влияют на зарплату сотрудников.
«К сожалению, никак не влияют. Работодатель думает, что это слишком просто, чтобы еще деньги платить за это. Так что скажи спасибо, что не уволили или не заменили полностью, а оставили», - отметил HR-эксперт.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил НСН, что Россия может оказаться на обочине очередной технологической революции, если начнет преждевременно и необдуманно вводить регулирование искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится учебник по истории для иностранцев
- Российский цветочный рынок не ждет перебоев с поставками цветов
- Учителя оценили возможность перейти на электронные учебники в школах
- Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
- Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области
- Спрос на электриков в России превысил спрос на IT-специалистов
- «Над нами купол»: Юрий Лоза заявил, что инопланетян быть не может
- HR-эксперт раскрыл, как навыки работы с нейросетью влияют на зарплату
- Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае
- «Не могу слушать без боли!» Бобунец захотел перезаписать песни для винила
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru