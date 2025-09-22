«Это очень нужно практически всем профессиям, и это не какая-то прихоть работодателя. Использование нейросетей повышает вашу продуктивность, вы успеваете сделать большее количество задач за то же количество времени. Механика тут проста: если вы не делаете этого, то делает ваш конкурент и именно он в среднесрочной и долгосрочной перспективе вас обгоняет. Поэтому вам тоже нужно пользоваться ИИ, иначе вылетите с этого колеса сансары. Если мы говорим, например, про сферу услуг, то владение ИИ невероятно востребовано. Здесь и письма, и ответы, и жалобы, и шаблоны каких-то договоров, и вопросы-ответы, дизайн и верстка сайта - все это делает нейросеть», - сказал Мурадян.

Вместе с тем навыки владения ИИ на российском рынке труда не влияют на зарплату сотрудников.

«К сожалению, никак не влияют. Работодатель думает, что это слишком просто, чтобы еще деньги платить за это. Так что скажи спасибо, что не уволили или не заменили полностью, а оставили», - отметил HR-эксперт.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил НСН, что Россия может оказаться на обочине очередной технологической революции, если начнет преждевременно и необдуманно вводить регулирование искусственного интеллекта.

