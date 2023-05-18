«Премиум сегмент»: Коньяк «Арарат» предложили завозить по параллельному импорту

Отсутствие коньяка «Арарат» не повлияет на цены, потому что он относится субпремиальному классу, сказал Максим Черниговский.

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах, потому что 85 процентов продаж приходится на эконом-сегмент.

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Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», прекратит экспорт своей продукции на российский рынок, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян. С 1998 года Ереванский коньячный завод принадлежит международной группе Pernod Ricard. 12 мая французская компания сообщила, что прекратила экспорт продукции в Россию. Черниговский предполагает, что коньяк будут завозить по параллельному импорту.

«Продукция «Арарата» хорошо была знакома россиянам, широко представлена в магазинах, отсутствие ее потребители заметят, но исключительно из-за грамотного маркетинга компании, потому что стояла на видном месте. Сильно на ценах отсутствие этого коньяка не скажется, потому что это продукция субпремиального и премиального сегмента, не самых востребованных на алкорынке России. Примерно 85% всей продукции у нас в эконом-сегменте. Решить «проблему» просто – включить продукцию в систему параллельного импорта. При этом в Армении много предприятий. Которые без проблем продолжат поставлять свою продукцию, просто увеличат объемы экспорта. Есть грузинские производители. Алкогольный рынок России один из самых устойчивых», - сказал Черниговский.

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Собеседник НСН отметил, что российские производители алкоголя в прошлом году были загружены на 70 процентов.

«Отечественные заводы, производящие коньяки и бренди, справятся, потому дефицита не будет. Проблема в том, что нашим виноделам запрещено использовать иностранное сырье, в частности дистиллятов. Надо разрешить использовать иностранное сырье, потому что его не хватает. Если бы сырья хватало, то наши бы компании полностью закрыли потребности рынка. В прошлом году у них загрузка была 70 процентов», - резюмировал Черниговский.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что водка в России остается самым популярным напитком, но ценовая политика государства делает ее дороже в пять раз, чем в Европе и США.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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