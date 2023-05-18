«Премиум сегмент»: Коньяк «Арарат» предложили завозить по параллельному импорту

Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», прекратит экспорт своей продукции на российский рынок, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян. С 1998 года Ереванский коньячный завод принадлежит международной группе Pernod Ricard. 12 мая французская компания сообщила, что прекратила экспорт продукции в Россию. Черниговский предполагает, что коньяк будут завозить по параллельному импорту.

«Продукция «Арарата» хорошо была знакома россиянам, широко представлена в магазинах, отсутствие ее потребители заметят, но исключительно из-за грамотного маркетинга компании, потому что стояла на видном месте. Сильно на ценах отсутствие этого коньяка не скажется, потому что это продукция субпремиального и премиального сегмента, не самых востребованных на алкорынке России. Примерно 85% всей продукции у нас в эконом-сегменте. Решить «проблему» просто – включить продукцию в систему параллельного импорта. При этом в Армении много предприятий. Которые без проблем продолжат поставлять свою продукцию, просто увеличат объемы экспорта. Есть грузинские производители. Алкогольный рынок России один из самых устойчивых», - сказал Черниговский.