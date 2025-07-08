Макрон заявил, что Европа никогда не откажется от поддержки Украины

Европейские государства никогда не оставят Украину без поддержки, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. По его словам, решимость Европы подтверждается созданием так называемой «коалиции желающих», в которой координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Макрон подчеркнул, что участники коалиции намерены добиваться прекращения огня и начала переговоров по формированию устойчивого мира, поскольку, как он выразился, «на карту поставлены безопасность и принципы» европейских стран.