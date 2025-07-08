Макрон заявил, что Европа никогда не откажется от поддержки Украины

Европейские государства никогда не оставят Украину без поддержки, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. По его словам, решимость Европы подтверждается созданием так называемой «коалиции желающих», в которой координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Макрон подчеркнул, что участники коалиции намерены добиваться прекращения огня и начала переговоров по формированию устойчивого мира, поскольку, как он выразился, «на карту поставлены безопасность и принципы» европейских стран.

Макрон заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине

Французский лидер также указал на важность сотрудничества Парижа и Лондона, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза. Он отметил, что обе страны, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны действовать совместно в целях защиты международного порядка, установленного после Второй мировой войны.

«Коалиция желающих» включает более 30 государств, главным образом из Европы, которые поддерживают идею временного прекращения огня на Украине и не исключают своего участия в миротворческой миссии. Как предполагается, контроль за соблюдением перемирия будет вестись на суше, в воздухе и на море в координации с США. Одним из ключевых элементов будущих гарантий безопасности для Украины должен стать международный миротворческий контингент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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