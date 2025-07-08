Абхазия назвала высказывания президента Фонда кино о туристах провокационными

Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания учредителя и президента Фонда кино Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России.

В опубликованном заявлении ведомство подчеркнуло, что граждане РФ не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Абхазии. Как отметили в министерстве, россияне остаются основой туристического потока и важнейшими гостями страны на протяжении многих лет.