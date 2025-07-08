Абхазия назвала высказывания президента Фонда кино о туристах провокационными
Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания учредителя и президента Фонда кино Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России.
В опубликованном заявлении ведомство подчеркнуло, что граждане РФ не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Абхазии. Как отметили в министерстве, россияне остаются основой туристического потока и важнейшими гостями страны на протяжении многих лет.
Также в Минтуризма заявили, что именно российские туроператоры стали первыми, кто начал продвигать туристический потенциал республики за ее пределами. Призывы к разрыву связей с ними в ведомстве назвали деструктивными и противоречащими интересам страны.
В министерстве призвали игнорировать подобные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию властей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Абхазия назвала высказывания президента Фонда кино о туристах провокационными
- В Дагестане от кишечной инфекции пострадали более 150 детей
- Угрозы Трампа пошлинами назвали малоперспективными
- ЕС может ударить по Балтике в рамках войны с Россией через три года
- Адвокат объяснил, почему Смолова не привлекут к ответственности
- В Госдуме обсудили идею запрета разводов в День семьи
- Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии
- Дюмин призвал обеспечить условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
- Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- Лукашенко рассказал о необычном угощении от Путина