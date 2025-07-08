Абхазия назвала высказывания президента Фонда кино о туристах провокационными

Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания учредителя и президента Фонда кино Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России.

В опубликованном заявлении ведомство подчеркнуло, что граждане РФ не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Абхазии. Как отметили в министерстве, россияне остаются основой туристического потока и важнейшими гостями страны на протяжении многих лет.

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Также в Минтуризма заявили, что именно российские туроператоры стали первыми, кто начал продвигать туристический потенциал республики за ее пределами. Призывы к разрыву связей с ними в ведомстве назвали деструктивными и противоречащими интересам страны.

В министерстве призвали игнорировать подобные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию властей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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