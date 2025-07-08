Трамп пообещал России «небольшой сюрприз» из-за позиции Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров, запись которого транслировал телеканал Fox News.

Американский президент отказался раскрыть, какие меры планирует предпринять в дальнейшем, ограничившись фразой о «небольшом сюрпризе». Он подчеркнул, что рассчитывал на большее сближение с Москвой, однако, по его словам, проявленная со стороны Путина «любезность» не принесла реального результата.

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Трамп признал, что конфликт между Россией и Украиной оказался более сложным, чем он ожидал. Он не исключил ужесточения санкционной политики в отношении Москвы, отметив, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от его решения.

По словам американского лидера, он внимательно изучает законопроект о новых ограничениях, отметив, что вопрос санкций находится под его личным контролем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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