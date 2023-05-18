СМИ: Ереванский коньячный завод «Арарат» прекратит поставки в Россию

Ереванский коньячный завод «Арарат» прекратит экспорт крепких алкогольных напитков в Россию. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, пишут СМИ.

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«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - заявил глава ведомства в ходе выступления в парламенте Армении.

Керобян отметил, что прекращение поставок в Россию создаст проблемы, которые повлияют на закупку заводом винограда.

Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил в интервью чешскому изданию Respekt премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, Ереван идет навстречу Москве там, где есть возможность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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