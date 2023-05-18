СМИ: Ереванский коньячный завод «Арарат» прекратит поставки в Россию

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - заявил глава ведомства в ходе выступления в парламенте Армении.

Керобян отметил, что прекращение поставок в Россию создаст проблемы, которые повлияют на закупку заводом винограда.

Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил в интервью чешскому изданию Respekt премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, Ереван идет навстречу Москве там, где есть возможность, передает «Радиоточка НСН».

