«Спецоперация и санкции»: Нарколог объяснил рост продаж слабоалкогольных напитков

Накануне сообщалось, что продажи слабоалкогольных напитков в России в январе-феврале выросли на 15,5% по сравнению с первыми месяцами прошлого года, до 2,22 млн декалитров (дал). При этом водки было продано на 2% больше, коньяка — на 9,1%, а шампанского — на 6,9%. Руслан Исаев отметил, что россияне хотят справиться со стрессом с помощью алкоголя.

«Причина – это геополитическое напряжение и усиление санкционного давления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, кто-то работал в иностранной компании и потерял рабочее место. Возможно, работу он найдет через какое-то время, но все равно это какой-то вызов. У кого-то из обеспеченных людей заблокированы счета, акции. Произошли действия, которых вообще никогда не было в истории финансового мира. Кроме того, значительная часть мужского населения принимает участие в действиях, связанных со спецоперацией. Это сотни тысяч людей, на женскую аудиторию это тоже влияет», - сказал Исаев.

Он отметил, что рост потребления слабоалкогольных напитков в России является негативным фактором, однако указал, что такие напитки реже приводят к зависимости. Кроме того, нарколог подчеркнул, что слабоалкогольные напитки особенно популярны среди молодежи.