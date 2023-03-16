«Спецоперация и санкции»: Нарколог объяснил рост продаж слабоалкогольных напитков
Рост потребления слабоалкогольных напитков в России является негативным фактором, однако они реже приводят к зависимости, отметил в эфире НСН Руслан Исаев.
Продажи слабоалкогольных напитков в России выросли из-за геополитического напряжения и санкций, люди испытывают серьезный стресс, при этом женщины стали чаще употреблять алкоголь из-за спецоперации, рассказал врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что продажи слабоалкогольных напитков в России в январе-феврале выросли на 15,5% по сравнению с первыми месяцами прошлого года, до 2,22 млн декалитров (дал). При этом водки было продано на 2% больше, коньяка — на 9,1%, а шампанского — на 6,9%. Руслан Исаев отметил, что россияне хотят справиться со стрессом с помощью алкоголя.
«Причина – это геополитическое напряжение и усиление санкционного давления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, кто-то работал в иностранной компании и потерял рабочее место. Возможно, работу он найдет через какое-то время, но все равно это какой-то вызов. У кого-то из обеспеченных людей заблокированы счета, акции. Произошли действия, которых вообще никогда не было в истории финансового мира. Кроме того, значительная часть мужского населения принимает участие в действиях, связанных со спецоперацией. Это сотни тысяч людей, на женскую аудиторию это тоже влияет», - сказал Исаев.
Он отметил, что рост потребления слабоалкогольных напитков в России является негативным фактором, однако указал, что такие напитки реже приводят к зависимости. Кроме того, нарколог подчеркнул, что слабоалкогольные напитки особенно популярны среди молодежи.
«То, что выросли продажи слабоалкогольных напитков – это лучше, чем если бы выросли сильноалкогольные, то есть, стакан наполовину полон. Тенденции говорят о том, что идет замещение. То есть, вне зависимости от каких-то социально-экономических стрессов, идет замещение у более молодой возрастной категории, они больше предпочитают слабоалкогольные напитки. Это такой долгосрочный тренд, причем он не только в России, но и в мире. Экспертное сообщество пропагандирует именно смену: если ты не можешь отказаться, употребляй слабоалкогольные напитки. Это реже переходит из употребления в зависимость», - резюмировал Исаев.
Ранее Росалкогольрегулирование (РАР) сообщало, что по итогам 2022 года объем произведенной в России алкогольной продукции вырос на 2,24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал. Из них 199,5 млн дал пришлось на крепкий алкоголь, винную продукцию и слабоалкогольные напитки. Основной объем производства — примерно 811,8 млн дал — пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху, сообщает НСН.
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