Трамп: Американские военные применили в Венесуэле секретное оружие Трамп заявил, что не намерен присоединять Гренландию силовым путем В Адыгее при разборе завалов после удара беспилотника обнаружили погибшего Путин пообещал, что работу ясельных групп и детсадов продлят до 20:00 Автоэксперт сообщил, что объем продаж в этом году авто не превысит уровень 2025-го Двух лебедей и баклана спасли в Севастополе