Предложение ввести самозапрет на донаты в играх назвали имитацией
Предложение ввести самозапрет на донаты в играх коснется не более 10% от всех геймеров, зато потребует очень много затратных технических решений, сказал НСН Святослав Пегов.
Самозапрет на донаты в видеоиграх потребует полной перестройки системы транзакций с полной кооперацией всех видеоигровых площадок и производителей, сказал НСН директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
В Госдуме обсуждают возможность разрешить гражданам устанавливать добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такая мера позволит защитить людей от противоправных действий и уберечь подростков от чрезмерных трат в онлайн-играх, в том числе под влиянием мошенников. Пегов рассказал, что в Китае действует практика ограничений на донаты в играх.
«Практика ограничений на донаты в играх реализована в Китае, там ее введение так же было мотивировано мерами по борьбе с лудоманией. Для несовершеннолетних ежемесячный лимит составляет 400 юаней (4400 рублей), для совершеннолетних есть общегодовой лимит на пополнение внутриигровых кошельков в 200 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей). Как видим, ограничения очень мягкие. Изначально планировавшийся закон накладывал значительно более серьезные ограничения. Однако даже анонс такого закона обвалил акции китайских видеоигровых гигантов на 80 миллиардов, что повлекло смягчение изначально задуманных норм», — сказал Пегов.
По его словам, предложенное нововведение коснутся не более 10% от всех геймеров.
«Для сравнения, 66% российских игроков тратят в месяц до одной тысячи рублей, 26% от двух до пяти тысяч рублей, и только 4% тратят на игры более шести тысяч рублей. То есть лимиты по китайскому образцу коснутся не более 10% от всех геймеров. Как и лимиты, самозапрет, вероятно, потребует полной перестройки системы транзакций с полной кооперацией всех видеоигровых площадок и производителей. Чтобы самозапрет действовал, будет необходимо, чтобы все платежи внутри всех игр проходили через единого оператора, внутри системы которого сверялись с ФИО плательщика в базе данных на самозапрет, и только затем доходили до адресата (магазина/издателя). Подобные изменения под конкретный рынок, вероятно, смогут осилить только крупные компании. Однако, подобным образом можно контролировать только российские аккаунты и перечисления с российских карт. Многие геймеры сейчас имеют казахстанские, аргентинские, индийские и турецкие аккаунты для покупки игр, а донатную валюту покупают через специальные сервисы, виртуальные карты и подарочные сертификаты. Таким образом полный контроль самозапрета обеспечить невозможно», — сказал собеседник НСН.
Эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин, в свою очередь, назвал подобную инициативу имитацией.
«Инициатива с "добровольным самозапретом" на платежи в компьютерных играх выглядит, скорее, как имитация и попытка "пошуметь", чем как реально работающий инструмент. По сути, нам предлагают изобрести механизм, который уже давно существует — в виде родительского контроля, лимитов трат, подтверждений платежей и настроек на уровне банков и платформ. Если у родителей есть желание и минимальная цифровая грамотность, они и сегодня могут полностью отключить платежи или поставить жёсткие ограничения. Если же этого желания или компетенций нет, никакой новый "самозапрет" ситуацию не изменит: ребенок просто заведет другой аккаунт, привяжет альтернативный способ оплаты или столкнётся с теми же рисками в другой цифровой среде — от соцсетей до маркетплейсов», — отметил Мешалкин.
Он назвал идею политическим жестом, который никак не защитит детей, которые играют в видеоигры.
«Инициатива выглядит, как некий политический жест, который не решает причин проблемы и не дает реальной защиты детям. Было бы прекрасно, если в подобных инициативах законодатели начнут ещё на этапе идеи консультироваться с представителями индустрии», — заключил эксперт.
Ранее Мешалкин заявил НСН, что аудиторию в видеоиграх интересует качество продукта, идеология является надстройкой, которую важно органично выстроить.
