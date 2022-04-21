«Предают и изворачиваются»: Россиян предостерегли от криптобиржи Binance

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance является ненадежным партнером, готовым «предать» пользователей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.

Ранее стало известно, что Binance ввела ограничения для пользователей из России. При этом криптобиржа пока не планируют прекращать работу в РФ, но обещает поддержать новые санкции, если этого потребует международное сообщество.