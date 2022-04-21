«Предают и изворачиваются»: Россиян предостерегли от криптобиржи Binance
Есть сотни децентрализованных бирж, которые в отличие от крупных не смогут заморозить сбережения, арестовать их или раскрыть данные, сказал в эфире НСН Александр Трещёв.
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance является ненадежным партнером, готовым «предать» пользователей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.
Ранее стало известно, что Binance ввела ограничения для пользователей из России. При этом криптобиржа пока не планируют прекращать работу в РФ, но обещает поддержать новые санкции, если этого потребует международное сообщество.
«Вне всякого сомнения, на Binance надавили. Несмотря на противоречивые заявления, что они готовы открывать представительство в России и выполнять наши законы, в отношении этой биржи ведут расследование, и сейчас все это переходит в уголовную плоскость. Binance – ненадежный партнер, он будет делать так, как ему велят. Западные спецслужбы и надзирающие органы прихватили их и выяснили, что в ряде офшорных юрисдикций есть вполне конкретные лица, которые стоят за этой криптобиржей. Поэтому они врут, изворачиваются, и нет такого предательства, на которое они бы не пошли по отношению к своему сообществу ради собственной выгоды», - сказал Трещёв.
В этой ситуации он посоветовал россиянам пользоваться децентрализованными биржами.
«Если вы храните деньги на Binance, они могут сделать с ними все, что хотят. Я советую всем выводить деньги из централизованных бирж в децентрализованные. Неважно, в какой стране находится криптобиржа, - как интернет не имеет границ, так и все транзакции на этом рынке безграничны. Здесь вопрос только в одном, чтобы люди не хранили свои деньги на централизованных биржах, руководство которых может с ними сделать все, что захочет – заморозить, арестовать или дать информацию правоохранительным органам. Сейчас сотни децентрализованных бирж, где это невозможно сделать. Лучше хранить там, а также выводить деньги на "холодные кошельки"», - указал учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.
По его словам, сегодня обладатели криптовалюты могут потерять все «нажитое непосильным трудом».
«Криптоиндустрия проходит сейчас проверку боем, многие люди переводят деньги в криптовалюту. Поэтому нужно быть аккуратным, потому что в любой момент можно потерять все нажитое непосильным трудом. Если люди будут аккуратно обходить стороной крупные централизованные биржи, тогда шансов уцелеть гораздо больше», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным РБК, Binance ограничит доступ к своим сервисам пользователей, живущих в России и имеющих активы стоимость более 10 тыс. евро. Их учетные записи будет переведены в режим «только для вывода средств». При этом счета пользователей из России с меньшими сбережениями, а также россиян, проживающих за рубежом, останутся активными. Также возможна регистрация новых пользователей.
В середине апреля в Центробанке предупредили россиян, что криптовалюты имеют признаки финансовых пирамид, а вложения в них инвесторов могут быть полностью утеряны.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что со стороны ЦБ идет полное непонимание ситуации с криптовалютами.
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