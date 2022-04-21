Криптобиржа Binance ограничит доступ российских пользователей
Криптовалютная биржа Binance ограничит доступ пользователей из России. Об этом сообщает РБК.
По данным агентства, российские клиенты, имеющие активы общей стоимостью выше €10 тысяч, смогут использовать площадку только для вывода средств. Такие учетные записи переведут в режим, не позволяющий торговать на бирже или вносить дополнительные средства на счета.
При этом Binance не планирует прекращать работу в РФ, однако криптобиржа готова поддержать антироссийские санкции по требованию международного сообщества.
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