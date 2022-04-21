Криптобиржа Binance ограничит доступ российских пользователей

По данным агентства, российские клиенты, имеющие активы общей стоимостью выше €10 тысяч, смогут использовать площадку только для вывода средств. Такие учетные записи переведут в режим, не позволяющий торговать на бирже или вносить дополнительные средства на счета.

При этом Binance не планирует прекращать работу в РФ, однако криптобиржа готова поддержать антироссийские санкции по требованию международного сообщества.

