«Переведут в черную зону»: Экономист заявил о саботаже Центробанком рынка криптовалют

Центробанк ведет целенаправленную политику по недопущению России к современным цифровым инструментам, заявил в эфире НСН Юрий Припачкин. 

Заявление Центробанка о том, что криптовалюта может заместить рубль является безосновательным, регулятор уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что в случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль. Юрий Припачкин отметил, что ни в одной стране мира не произошло подобных ситуаций.

«Со стороны Центробанка идет полное непонимание ситуации с криптовалютами. Это свидетельствует о непрофессионализме руководства, либо о целенаправленной политике по недопущению современных инструментов в жизнь государства. Этот процесс идет везде в мире, нигде не замечено замещение действующей валюты криптоинструментами. В том числе в Японии и Германии, где разрешены все платежи. Все это вызывает глубокую обеспокоенность», - сказал Припачкин.

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По его словам, Центробанк не может запретить рынок криптовалют в России, однако может сделать так, чтобы операции с такими валютами были незаконны.

«Запретить Банк России криптовалюты не может, но может просто перевести эту деятельность в черную зону. Это та же логика, когда в Советском Союзе был запрет валютных операций. Это привело к тому, что все эти сделки по валюте, как известно, проходили незаконно. Сейчас Центробанк вообще отказывается от разговора по этому вопросу и уклоняется от публичной дискуссии», - отметил Припачкин.

Также экономист подчеркнул, что рынок криптовалют является существенной частью мировой рыночной системы, которая развивается во всем мире, кроме России.

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«Криптовалюты привлекательны везде в мире. Рынок криптовалют превышает 2 трлн долларов, рынок золота – от 8 до 10 трлн долларов, то есть это существенная часть мирового рынка. Везде криптовалюта развивается, а у нас саботируется всячески. У государства нет возможности запретить эту деятельность, но она находится в серой зоне. Все это вместо того, чтобы перевести ее в белую зону и обеспечивать защиту участников рынка», - резюмировал Припачкин.

В январе Центробанк опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, но при этом не ограничивать полностью владение ими. Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект.

Министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в которой, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, а также закрепить определение цифрового майнинга. В свою очередь Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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