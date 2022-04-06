«Переведут в черную зону»: Экономист заявил о саботаже Центробанком рынка криптовалют
Центробанк ведет целенаправленную политику по недопущению России к современным цифровым инструментам, заявил в эфире НСН Юрий Припачкин.
Заявление Центробанка о том, что криптовалюта может заместить рубль является безосновательным, регулятор уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что в случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль. Юрий Припачкин отметил, что ни в одной стране мира не произошло подобных ситуаций.
«Со стороны Центробанка идет полное непонимание ситуации с криптовалютами. Это свидетельствует о непрофессионализме руководства, либо о целенаправленной политике по недопущению современных инструментов в жизнь государства. Этот процесс идет везде в мире, нигде не замечено замещение действующей валюты криптоинструментами. В том числе в Японии и Германии, где разрешены все платежи. Все это вызывает глубокую обеспокоенность», - сказал Припачкин.
По его словам, Центробанк не может запретить рынок криптовалют в России, однако может сделать так, чтобы операции с такими валютами были незаконны.
«Запретить Банк России криптовалюты не может, но может просто перевести эту деятельность в черную зону. Это та же логика, когда в Советском Союзе был запрет валютных операций. Это привело к тому, что все эти сделки по валюте, как известно, проходили незаконно. Сейчас Центробанк вообще отказывается от разговора по этому вопросу и уклоняется от публичной дискуссии», - отметил Припачкин.
Также экономист подчеркнул, что рынок криптовалют является существенной частью мировой рыночной системы, которая развивается во всем мире, кроме России.
«Криптовалюты привлекательны везде в мире. Рынок криптовалют превышает 2 трлн долларов, рынок золота – от 8 до 10 трлн долларов, то есть это существенная часть мирового рынка. Везде криптовалюта развивается, а у нас саботируется всячески. У государства нет возможности запретить эту деятельность, но она находится в серой зоне. Все это вместо того, чтобы перевести ее в белую зону и обеспечивать защиту участников рынка», - резюмировал Припачкин.
В январе Центробанк опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, но при этом не ограничивать полностью владение ими. Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект.
Министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в которой, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, а также закрепить определение цифрового майнинга. В свою очередь Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- IT-эксперт обвинил Intel в «вывозе мозгов» из России
- Госдума приняла закон о запрете отождествления СССР и нацистской Германии
- Штраф «зацеперам» в России повысили в 40 раз
- В России рухнул спрос на новые автомобили
- В Госдуме признали законность продажи самогонных аппаратов детям
- Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
- СМИ: Неизвестные попытались поджечь виллу Соловьева в Италии
- Кисломолочную вакцину от коронавируса разработали в России
- Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула
- В России утвердили упрощенный порядок признания зарубежного образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru