«Переведут в черную зону»: Экономист заявил о саботаже Центробанком рынка криптовалют

По его словам, Центробанк не может запретить рынок криптовалют в России, однако может сделать так, чтобы операции с такими валютами были незаконны.

«Запретить Банк России криптовалюты не может, но может просто перевести эту деятельность в черную зону. Это та же логика, когда в Советском Союзе был запрет валютных операций. Это привело к тому, что все эти сделки по валюте, как известно, проходили незаконно. Сейчас Центробанк вообще отказывается от разговора по этому вопросу и уклоняется от публичной дискуссии», - отметил Припачкин.

Также экономист подчеркнул, что рынок криптовалют является существенной частью мировой рыночной системы, которая развивается во всем мире, кроме России.