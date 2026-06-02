Праздник на передовой: Кубанский казачий хор дает концерты в блиндажах СВО
Кубанский казачий хор уже десятки раз выезжал в зону СВО и новые регионы России, рассказал НСН Виктор Захарченко...
Кубанский казачий хор является единственным профессиональным коллективом России, который выезжает непосредственно в окопы на передовую и дает концерты в блиндажах, рассказал НСН директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
«На сегодняшний день Кубанский казачий хор является единственным профессиональным национальным коллективом России, который выезжает непосредственно в боевые окопы и дает концерты в блиндажах. С 2023 года мы начали выезжать и выезжаем по сегодняшний день. Наш первый концерт прошел в городе Луганске. Были выезды в Донецкую Республику и в Херсонскую область, где давали концерты для военнослужащих. Счет выездов коллектива уже давно идет на десятки, и мы не останавливаемся. Хотелось бы больше, но график хора перенасыщен, и ищем всегда "окошко", чтобы выехать, поддержать, потому что те глаза бойцов, которые ты видишь, тот искренний отклик для артистов очень важен. В начале этого года, например, по приглашению правительства Херсонской области и администрации Скадовского муниципального округа Кубанский казачий хор выступил для жителей Скадовска. Наш концерт стал первым культурным событием для местных жителей с момента воссоединения, и объединил слушателей разных регионов», — отметил собеседник НСН.
Директор Кубанского казачьего хора рассказал, как артисты готовятся к выступлениям в прифронтовых условиях, а также о том, в каких форматах проходят выступления.
«Мы выезжали вначале только мужским составом, но потом наши девчата говорят: "А как же мы?" Женское пение, присутствие женщин на фронте, конечно же, поднимает и боевой дух, и видишь слезы радости, когда звучат песни в исполнении женщин. В блиндажах выступаем мы в "зеленке", атмосфера такая, что не до переодеваний в сценические костюмы. Но что неизменно — мы стараемся давать полноценные концерты, так как нашим ребятам такой заряд, такая передышка нужны как воздух. А где есть возможность, мы поем в концертных костюмах, чтобы и военнослужащие, и жители новых регионов Российской Федерации чувствовали, что мы — единый народ одной большой страны, будем поддерживать друг друга, выстоим и победим!» — пообещал Захарченко.
По его словам, для военнослужащих концерт хора — настоящий праздник.
«Песня на войне играет огромную роль, наш концерт — это праздник. У них появляется такой духовный подъем, такая сила. Сразу видно, что человек переполнен. Если говорить о самих артистах, то действительно, они едут туда по зову сердца, стремятся, хотят, ждут. Мы также участвуем в сборе гумпомощи, артисты с гордостью исполняют свою миссию: поддерживают военнослужащих и песней, и делом. Не раз мы проводили сбор и направляли гуманитарную помощь с предметами первой необходимости», — добавил Захарченко.
Ранее директор Ансамбля песни и пляски Донских казаков Наталья Шепелева призналась НСН, что донцы в своем репертуаре для военных делают акцент на распевные казачьи песни про родной дом.
