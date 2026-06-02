«Учиться почти 10 лет»: Почему у репродуктологов высокая зарплата
Зарплаты специалистов, которых напрямую не готовят в медицинских вузах, выше в частных клиниках, заявил НСН врач акушер-гинеколог-репродуктолог Темирбулатов.
Подготовленных специалистов в области репродуктивного здоровья в России сейчас хватает, несмотря на то, что такой специализации в медицинских вузах нет. Об этом рассказал НСН врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов.
Зарплаты специалистов в сфере репродуктивного здоровья в России выросли до сотен тысяч рублей. Этому способствует высокий спрос на репродуктологов, эмбриологов, анализы, ЭКО и банки спермы, сообщают СМИ. Так, в Набережных Челнах даже начинающим врачам-репродуктологам предлагают от 200 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону отдельные вакансии доходят до 400 тысяч. Опытные специалисты и эмбриологи могут рассчитывать на доход до 600 тысяч рублей. По данным Mash Money, отток медицинских специалистов в государственные больницы (в том числе из-за обязательной отработки выпускников медвузов в системе ОМС) заставляет частные клиники конкурировать за репродуктологов.
«Не могу сказать, что есть дефицит кадров, потому что сейчас много выпускников в эту специальность хотят попасть, нет ощущения, что какой-то диктат на рынке. В медицинских вузах нет такого направления, это только повышение квалификации после окончания. В университете специализация «акушерство и гинекология», а дальше уже узкое обучение. Официальной специальности такой нет, для которой нужно было бы сертификат получать. В целом, обучение может занять минимум 8-9 лет», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, уровень дохода специалистов-репродуктологов зависит от конкретного учреждения.
«Зарплата в каждом медцентре может радикально отличаться, впрочем, как и в любой другой специальности. Какие-то работодатели готовы очень много платить, а какие-то предлагают уровень даже ниже рынка. Вообще, в целом, частных клиник больше, чем государственных, и там зарплата выше», - заключил Ринат Темирбулатов.
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова ранее заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что врачи из коммерческого сектора входят в топ по зарплатным предложениям в России. Однако в лидерах по зарплатам сегодня IT-сфера, транспорт и логистика.
