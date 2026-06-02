«Не могу сказать, что есть дефицит кадров, потому что сейчас много выпускников в эту специальность хотят попасть, нет ощущения, что какой-то диктат на рынке. В медицинских вузах нет такого направления, это только повышение квалификации после окончания. В университете специализация «акушерство и гинекология», а дальше уже узкое обучение. Официальной специальности такой нет, для которой нужно было бы сертификат получать. В целом, обучение может занять минимум 8-9 лет», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, уровень дохода специалистов-репродуктологов зависит от конкретного учреждения.

«Зарплата в каждом медцентре может радикально отличаться, впрочем, как и в любой другой специальности. Какие-то работодатели готовы очень много платить, а какие-то предлагают уровень даже ниже рынка. Вообще, в целом, частных клиник больше, чем государственных, и там зарплата выше», - заключил Ринат Темирбулатов.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова ранее заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что врачи из коммерческого сектора входят в топ по зарплатным предложениям в России. Однако в лидерах по зарплатам сегодня IT-сфера, транспорт и логистика.

