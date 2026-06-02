Эксперт предрек рост строительства АЭС из-за иранского кризиса

Интерес к атомной энергетике резко возрос на фоне начала конфликта между США и Ираном. Об этом «Ленте.ру» заявил научный сотрудник исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрий Евдокимов.

Предпосылки для этого сформировались еще после газового кризиса начала текущего десятилетия на фоне увеличения потребления электричества и развития центров обработки данных. Перекрытие Ормузского пролива добавило политический фактор, поскольку зависимость от углеводородов, транспортируемых по уязвимым маршрутам, стала угрожать национальной безопасности.

Евдокимов обратил внимание на то, что АЭС надежнее ветряных и солнечных электростанций благодаря стабильной базовой мощности и независимости от погодных условий. По показателям безопасности при штатной эксплуатации современная атомная отрасль сопоставима с возобновляемыми источниками энергии и значительно превосходит угольную генерацию.