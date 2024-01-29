Всемирно известные казачьи ансамбли поменяли репертуар для поездок в зону СВО
Выступая перед бойцами в блиндажах и госпиталях, Кубанский казачий хор больше поёт про героев, а Ансамбль песни и пляски Донских казаков - про родной дом, рассказали НСН представители казачьих коллективов.
Известные всему миру Кубанский казачий хор и Ансамбль песни и пляски Донских казаков регулярно выступают в зоне СВО и помогают военным на передке не только духоподъемной казачьей песней, рассказали в эфире НСН представители знаменитых казачьих коллективов.
Так, начальник отдела Кубанского казачьего хора Анна Жгулева призналась НСН, что во время первой поездки коллектива на Донбасс артисты побоялись брать с собой женскую половину хора, однако уже в следующую поездку девушки-казачки настояли и поехали в зону СВО.
«За последние полтора года Кубанский казачий хор трижды был в госпитале в Ростове-на-Дону, где проходят лечение наши бойцы. Хор регулярно выезжает на Донбасс. В том году выступали, например, и в луганской филармонии, и прямо в блиндажах у ребят. Один раз выступали в прифронтовом лесочке, пели в храме, который солдаты сами организовали. Буквально недавно мы вернулись с награждения отличившихся бойцов», - рассказала собеседница НСН.
По ее словам, Кубанский казачий хор отказался от развлекательного репертуара и сейчас исполняет только героические песни про казаков:
«К нам часто приходят военные казаки, с фронта, рассказывают о своих личных трагедиях. Они иногда не представляются, говорят лишь позывной, но мы мы их уже узнаем на своих концертах... А еще к нашему художественному руководителю Виктору Захарченко часто приходят ребята перед отправкой на СВО, чуть ли не как к батюшке идут, просят совета. У нас, ведь, на концертах постоянно звучат патриотические, духоподъемные песни для ребят, которые уходят на фронт. Наш худрук сейчас в принципе не ставит развлекательные песни, только героические, которые воспевают доблесть наших казаков-воинов испокон веков», - рассказала Анна Жгулева.
А вот директор Ансамбля песни и пляски Донских казаков Наталья Шепелева призналась НСН, что донцы, в отличие от кубанцев, в своем репертуаре делают акцент на распевные казачьи песни про родной дом:
«Мы сейчас стараемся в концертной программе использовать поменьше военных песен, больше уделяя внимание чему-нибудь вдохновляющему, поем душевные песни, которые напоминают о доме, о детях. Бойцы так радостно это встречают, ведь, для них это переключение от войны, искусство всегда переносит человека в другое измерение», - рассказала директор ансамбля.
Про гуманитарную помощь, которую собирают донские казаки-артисты Наталья Шепелева говорит заметно стесняясь, ведь, по ее словам, сбор и передача посылок на фронт для казачьего коллектива уже стали обыденностью:
«Гуманитарную помощь мы передаем почти каждую неделю, что об этом говорить. Это наша обыденная работа, мы очень давно и регулярно этим занимаемся. В прошлом году с концертом были в Луганске, это важнее. А выступаем мы чаще всего в военном госпитале у себя в Ростове, регулярно даем там концерты, когда хорошая погода, то прямо на улице перед госпиталем выступаем, так как у нас большой коллектив. Вот, как потеплеет, сразу туда и поедем», - пообещала директор Ансамбля песни и пляски Донских казаков.
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