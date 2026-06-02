Более полумиллиона заявлений подали на предоставление новой семейной выплаты
Более 538 тысяч заявлений было подано на предоставление новой ежегодной семейной выплаты. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, 99,9% обращений поступили в электронном виде, часть из них была обработана в первый же день.
Заявление на новую выплату начали принимать 1 июня. Претендовать на неё могут родители двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно в колледже или вузе.
Если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернут 6% от налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год.
В Соцфонде РФ указали, что для оформления меры поддержки родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты Госдумы предложили субсидировать подключение сел к интернету
- Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл, зачем клуб оставил «старичка» Акинфеева
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Сейшелы
- Депутат Журова раскрыла цели ЕС по втягиванию Украины в долги
- В России назвали «чувствительной мерой» запрет на продукцию из Армении
- Русисты для китайцев: Зачем разделять филологические факультеты в вузах
- Более полумиллиона заявлений подали на предоставление новой семейной выплаты
- Праздник на передовой: Кубанский казачий хор дает концерты в блиндажах СВО
- «Учиться почти 10 лет»: Почему у репродуктологов высокая зарплата
- Фуршет, а не взятка: Экзаменаторов призвали не ждать дорогих застолий от студентов