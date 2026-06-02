Более полумиллиона заявлений подали на предоставление новой семейной выплаты

По его словам, 99,9% обращений поступили в электронном виде, часть из них была обработана в первый же день.

Заявление на новую выплату начали принимать 1 июня. Претендовать на неё могут родители двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно в колледже или вузе.

Если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернут 6% от налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год.

В Соцфонде РФ указали, что для оформления меры поддержки родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

