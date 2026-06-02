Депутаты Госдумы предложили субсидировать подключение сел к интернету

В Госдуме депутаты фракции «Новые люди» инициировали создание механизма финансовой поддержки сельских жителей для первичного проведения широкополосного интернета. Соответствующее обращение к руководителю Минцифры Максуту Шадаеву оказалось в распоряжении РИА Новости.

В документе подчеркивается необходимость запуска отдельной программы компенсации затрат на подключение домохозяйств в поселках и деревнях к проводным сетям. Парламентарии уточнили, что выплата возможна исключительно при наличии технической возможности прокладки линий связи в конкретном населенном пункте и документальном подтверждении понесенных расходов.

Авторы инициативы предлагают предоставлять субсидию строго однократно на одно домовладение, направляя финансирование на полное или частичное покрытие затрат по прокладке кабеля, монтажу абонентского оборудования и выполнению иных работ, необходимых для фактического доведения услуги связи до конкретного жилого строения.