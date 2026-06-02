Депутат Журова раскрыла цели ЕС по втягиванию Украины в долги
Евросоюз, вероятнее всего, устал от требований Киева, а возможности Брюсселя не являются безграничными. Об этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с «Лентой.ру» накануне Петербургского международного экономического форума.
Она считает, что дискуссии вокруг вступления Киева в европейское сообщество представляют собой лишь пустые обещания. Процесс растянется на десятилетия, поскольку текущее состояние экономики и уровень коррупции не позволяют принять республику.
По словам депутата, сначала необходимо продемонстрировать изменение законодательства, менталитета и системы управления в соответствии с европейскими ценностями.
Журова обратила внимание на то, что определенные силы заинтересованы в загонении украинской экономики в долговую яму и продаже вооружений в кредит. Она предположила, что в Киеве ошибочно рассчитывают на безвозмездные подарки и последующее членство в ЕС.
«На Украине думают, что им все это подарят, потом включат в Евросоюз. Есть большие опасения, что это будет не так», – отметила парламентарий.
Касаясь темы ограничительных мер, Журова подчеркнула, что Москва предпринимает максимум усилий для противодействия санкциям, а в Европе осознают их неэффективность. Вместо призывов к мирному урегулированию западные страны продолжают манипулировать повесткой.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН подчеркнул, что странам ЕС становится все труднее поддерживать Украину: они нехотя признают, что с Россией нужно договариваться,
