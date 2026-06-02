Евросоюз, вероятнее всего, устал от требований Киева, а возможности Брюсселя не являются безграничными. Об этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с «Лентой.ру» накануне Петербургского международного экономического форума.

Она считает, что дискуссии вокруг вступления Киева в европейское сообщество представляют собой лишь пустые обещания. Процесс растянется на десятилетия, поскольку текущее состояние экономики и уровень коррупции не позволяют принять республику.

По словам депутата, сначала необходимо продемонстрировать изменение законодательства, менталитета и системы управления в соответствии с европейскими ценностями.

Журова обратила внимание на то, что определенные силы заинтересованы в загонении украинской экономики в долговую яму и продаже вооружений в кредит. Она предположила, что в Киеве ошибочно рассчитывают на безвозмездные подарки и последующее членство в ЕС.

«На Украине думают, что им все это подарят, потом включат в Евросоюз. Есть большие опасения, что это будет не так», – отметила парламентарий.