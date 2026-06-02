Сегодня почти во всех педагогических вузах России есть русистика – там преподают русский язык и выпускают учителей русского языка. Об этом НСН рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.

Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты вузов, отделив преподавание русского языка как дисциплины от литературы. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. Кроме того, президент предложил разработать модуль «Русский язык как государственный» для студентов всех нефилологических направлений. Мокиенко раскрыл, какие программы по изучению русского языка есть сегодня.

«В нашем университете кафедра русского языка уже давно готовит преподавателей русского языка и литературы. Есть кафедры, где русский язык добавляется к основной специальности. Очень популярен был и остается русский язык как иностранный. Правда, у нас сейчас в основном иностранные студенты — это китайцы. Так что эта линия у нас живет и процветает. У нас есть целое спецотделение, которое готовит студентов-русистов с ориентацией на преподавание русского языка нерусским. Почти во всех педагогических вузах России есть русистика, преподают русский язык и выпускают русистов. У нас даже два института русского языка в Москве: один академический, другой именно для иностранцев», - рассказал он.