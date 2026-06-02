Русисты для китайцев: Зачем разделять филологические факультеты в вузах
Валерий Мокиенко напомнил НСН, что в некоторых вузах есть несколько кафедр литературы, а также отдельно готовят русистов.
Сегодня почти во всех педагогических вузах России есть русистика – там преподают русский язык и выпускают учителей русского языка. Об этом НСН рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
Президент России Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты вузов, отделив преподавание русского языка как дисциплины от литературы. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. Кроме того, президент предложил разработать модуль «Русский язык как государственный» для студентов всех нефилологических направлений. Мокиенко раскрыл, какие программы по изучению русского языка есть сегодня.
«В нашем университете кафедра русского языка уже давно готовит преподавателей русского языка и литературы. Есть кафедры, где русский язык добавляется к основной специальности. Очень популярен был и остается русский язык как иностранный. Правда, у нас сейчас в основном иностранные студенты — это китайцы. Так что эта линия у нас живет и процветает. У нас есть целое спецотделение, которое готовит студентов-русистов с ориентацией на преподавание русского языка нерусским. Почти во всех педагогических вузах России есть русистика, преподают русский язык и выпускают русистов. У нас даже два института русского языка в Москве: один академический, другой именно для иностранцев», - рассказал он.
Также Мокиенко напомнил, что современные филологические факультеты обязательно имеют программы по литературе, как классической, так и зарубежной. В частности, в СПбГУ даже несколько кафедр литературы.
«У нас есть несколько кафедр литературы: русской классической, зарубежной, была советская литература, и они все функционируют отдельно. Есть также кафедра общего языкознания. Есть кафедры романской филологии. Я думаю, что Владимир Владимирович просто сказал о том, что уже есть. Ну а мы, филологи, надеемся, что будет больше внимания уделяться языкам. У нас, между прочим, есть и кафедра славянской филологии. У нас литературоведение и лингвистика очень четко разграничены. Действуют очень надежные, старые программы. Другое дело, если студенты изучают германские языки, то у них есть курс этих языков, их истории и курс литератур. Это входит в общую филологическую программу, а общей филологии как таковой ведь и не существует», - рассказал он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила НСН, что в России хотят создать укрупненные группы специальностей, куда попадут и смежные, такие как, например, филология и журналистика, и тогда бакалавры не обязаны будут идти на то же самое направление в магистратуру.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты Госдумы предложили субсидировать подключение сел к интернету
- Ветеран ЦСКА Пономарев раскрыл, зачем клуб оставил «старичка» Акинфеева
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Сейшелы
- Депутат Журова раскрыла цели ЕС по втягиванию Украины в долги
- В России назвали «чувствительной мерой» запрет на продукцию из Армении
- Русисты для китайцев: Зачем разделять филологические факультеты в вузах
- Более полумиллиона заявлений подали на предоставление новой семейной выплаты
- Праздник на передовой: Кубанский казачий хор дает концерты в блиндажах СВО
- «Учиться почти 10 лет»: Почему у репродуктологов высокая зарплата
- Фуршет, а не взятка: Экзаменаторов призвали не ждать дорогих застолий от студентов