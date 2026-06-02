«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Сейшелы
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 8 июля будут возобновлены рейсы из Москвы на Сейшельские Острова. Об этом сообщает RT.
В частности, планируется осуществлять перелёты два раза в неделю. Из Москвы рейсы будут отправляться по средам и субботам, а обратные вылеты в РФ — по средам и субботам.
«Полёты будут выполняться на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трёхклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес», - добавил авиаперевозчик.
Ранее «Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков, запретив сдавать их в багаж, а также заряжать во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
