«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Сейшелы

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 8 июля будут возобновлены рейсы из Москвы на Сейшельские Острова. Об этом сообщает RT.

Первый с марта рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай

В частности, планируется осуществлять перелёты два раза в неделю. Из Москвы рейсы будут отправляться по средам и субботам, а обратные вылеты в РФ — по средам и субботам.

«Полёты будут выполняться на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трёхклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес», - добавил авиаперевозчик.

Ранее «Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков, запретив сдавать их в багаж, а также заряжать во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиаперевозкиАвиаперелетыАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры