В России назвали «чувствительной мерой» запрет на продукцию из Армении

Введённый в России временный запрет на ввоз армянских семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов может оказаться для Еревана чувствительной мерой. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он указал, что новые ограничения в дополняют ранее объявленный ряд запретов, включающих томаты, минеральную воду «Джермук» и армянский алкоголь.

Эксперт отметил, что Россия продолжает оставаться главным внешнеторговым партнероми для Армении, которой может не хватить ресурсов для переориентирования на западноевропейский рыно.

«Хотя в стоимостном отношении, если база там была невысокая, то относительные показатели, похожие на эту заявку, могут и получиться. Но дальше уже дело не пойдёт», — заключил Беляев.

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили, что российские магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
