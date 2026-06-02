ЦСКА продлили контракт с Игорем Акинфеевым, так как кроме него и Владислава Торопа больше никого нет. Об этом НСН рассказал легенда ЦСКА Владимир Пономарев.

ПФК ЦСКА и вратарь Игорь Акинфеев подписали новый контракт до конца сезона 2026/27, сообщается на официальном сайте клуба. К концу срока нового договора Акинфееву будет 41 год. Напомним, что вратарь находится в системе клуба с 1990 года и провёл за него уже 818 матчей. Пономарев отметил, что это продуманный ход.

«Тороп уже поинтереснее сейчас работает в воротах, однако правильно сделали, что продлили Игорька на год. Пускай сам подумает, что он будет делать, чем заниматься. Здесь очень правильно «армейцы» поступили. Никаких проблем не возникнет. Все-таки на всякий случай надо иметь классного вратаря. Мало ли что с Торопом случится. У нас больше нет никого, а Акинфеев всегда выйдет и поможет. И для авторитета команды это обязательно нужно. Когда футболист заканчивает карьеру, это всегда очень волнительно для него, потому что его жизнь переворачивается. А так он потренируется годик, поймет, чего хочет, да и тренером запросто потом может пойти и помочь команде», - рассказал он.

В ЦСКА также отметили, что Акинфеев является «самым преданным футболистом в истории мирового футбола». Там напомнили, что этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе.

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН заявил, что ЦСКА следовало раньше избавиться от главного тренера, а на смену ему взять своих бывших игроков, а не привозить непонятных иностранцев. Так он отреагировал на уход швейцарца Фабио Челестини.

