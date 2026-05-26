Шолохов анонсировал постановку «Тихого Дона» в Театре Наций
Четырехтомник о казаках поставят на московской сцене, заявил в пресс-центре НСН Александр Шолохов.
Произведения писателя Михаила Шолохова актуальны как никогда, так как показывают настоящую любовь к Родине и честный взгляд на ситуацию вокруг, поэтому по ним ставят театральные постановки, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре НСН.
24 мая 1905 года родился писатель Михаил Шолохов, автор четырехтомного романа о казаках в период Гражданской войны и до нее «Тихий Дон». Внук автора сообщил о подготовке нового спектакля по произведению деда.
«К этим датам приурочивают свои начинания многие театралы. Могу упомянуть о новой постановке Ростовского музыкального театра, которая была недавно сыграна и на подмостках Малого театра здесь, в Москве. Выдам секрет: Театр Наций готовит постановку “Тихого Дона” к началу своего театрального сезона. Творчество Шолохова продолжает привлекать художников. Но его творчество важно не только и не столько для художников. Потому что нам сегодня нужны такие писатели, как Шолохов. Писатели, которые честно говорят о нашей истории, не впадая в критиканство, не провоцируя гражданское противостояние, а тем более презрение к своей Родине. Те, которые к Родине относятся, по словам самого Михаила Александровича, как к матери: с сыновьими, святыми чувствами», — подчеркнул он.
Ранее Шолохов рассказал в пресс-центре НСН, как прошли памятные события на малой родине его деда.
