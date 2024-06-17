Меркачева назвала регионы с переполненными СИЗО и нехваткой персонала

Недокомплект сотрудников ФСИН наблюдается по всей России, но есть более проблемные регионы, например, Москва и Ростов-на-Дону, заявила НСН Ева Меркачева.

Изоляторы временного содержания переполнены не только в Ростове-на-Дону, однако в колониях по всей России даже есть свободные места, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

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Накануне СМИ сообщили о том, что несколько заключенных СИЗО №1 ГУФСИН РФ по Ростовской области взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора дежурной службы учреждения. По данным Telegram-канала Shot, в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева начата служебная проверка после того, как террористы захватили сотрудников. В ходе допроса четверо заключенных сообщили, что их пытались завербовать террористы. Меркачева отметила, что приверженцы запрещенных террористических движений в России часто озабочены тем, чтобы завербовать как можно больше людей.

«В этом СИЗО на 300 заключенных больше, чем должно быть. Недокомплект сотрудников также наблюдается. Подобная практика распространена в России, но у нас именно изоляторы переполнены, а в колониях уже такого не наблюдается, там даже есть свободные места. Есть регионы, которые с этим справляются, а есть проблемные, например, Москва и Ростов-на-Дону», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, заключенные, взявшие накануне в заложники сотрудников СИЗО, выглядели так, как выглядели бы, находясь на свободе, что не может не вызывать вопросы.

«В СИЗО свободная форма одежды. Когда заключенный попадает в колонию, его уже переодевают в тюремную робу. Что касается изолятора, то там содержатся люди, которые еще не признаны виновными. Часть людей, участвующих в известных событиях, были уже осуждены, но их приговоры просто не вступили в силу, они все равно пока что находятся в статусе заключенных. Соответственно, форма одежды у них свободная. Что касается запрещенной символики, то тут не может быть сомнений в том, что она запрещена везде, где бы человек ни находился, тем более в местах принудительного содержания, где есть особый надзор. Попасть в СИЗО эта символика могла коррупционным способом или же если они кого-то завербовали в СИЗО. Когда мы работали с такой категорией заключенных, мы сталкивались с тем, что этим людям важно завлечь как можно больше людей. В этой ситуации непонятно, почему заключенным не сбрили бороды, например. Получилось так, что эти люди выглядят ровно так же, как бы они выглядели, находясь на свободе», - заключила Меркачева.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников по статье 206 УК РФ, наказание по которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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