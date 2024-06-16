По факту захвата заложников в ростовском СИЗО возбудили уголовное дело

В СИЗО-1 в Ростовской области шестеро обвиняемых захватили в заложники двух охранников Корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР В американском Мичигане неизвестный открыл огонь в городском парке, 9 человек получили ранения В Музее Победы на Поклонной горе в Москве выступят группы «Элегия», «Завалинка» и «Желеника» Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом