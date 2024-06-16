По факту захвата заложников в ростовском СИЗО возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО №1 Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что следователи начали дело по статье 206 УК РФ «Захват заложника», наказание по которому предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что примерно шестеро заключенных СИЗО №1 Ростовской области утром 16 июня захватили в заложники двух сотрудников учреждения: начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы. До этого злоумышленники уже были осуждены за подготовку теракта.
Они потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть колонию, а потом и страну. Предположительно, действия преступников могли курироваться извне. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме, на месте находятся представители силовых структур и врачи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru