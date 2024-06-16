В Ростове заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

В Ростове заключенные СИЗО №1 взяли в заложники двух сотрудников учреждения, сообщает Telegram-канал Mash.

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Прилегающая улица Максима Горького перекрыта. На место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

По данным РИА Новости, захватчики — обвиняемые, содержащиеся в одной из камер. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Отмечается, что СИЗО работает в штатном режиме, а обстановка контролируемая.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗаложникиСИЗО

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