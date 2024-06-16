В Ростове заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО
16 июня 202409:06
В Ростове заключенные СИЗО №1 взяли в заложники двух сотрудников учреждения, сообщает Telegram-канал Mash.
Прилегающая улица Максима Горького перекрыта. На место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.
По данным РИА Новости, захватчики — обвиняемые, содержащиеся в одной из камер. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Отмечается, что СИЗО работает в штатном режиме, а обстановка контролируемая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru