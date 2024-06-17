Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец

Террористам из СИЗО в Ростове-на-Дону передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец, сообщает «Лента.ру».

Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют, кто мог передать такие посылки в учреждение. Кроме того, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Правоохранители не исключают, что злоумышленникам могли помочь сотрудники изолятора, речь идет о внешнем персонале.

Всех сотрудников, а также заключенных проверят на связь с ликвидированными террористами.

16 июня заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали.

Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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