Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец
Террористам из СИЗО в Ростове-на-Дону передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец, сообщает «Лента.ру».
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют, кто мог передать такие посылки в учреждение. Кроме того, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Правоохранители не исключают, что злоумышленникам могли помочь сотрудники изолятора, речь идет о внешнем персонале.
Всех сотрудников, а также заключенных проверят на связь с ликвидированными террористами.
16 июня заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали.
Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru