Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют, кто мог передать такие посылки в учреждение. Кроме того, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Правоохранители не исключают, что злоумышленникам могли помочь сотрудники изолятора, речь идет о внешнем персонале.

Всех сотрудников, а также заключенных проверят на связь с ликвидированными террористами.

16 июня заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали.

Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

