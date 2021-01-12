«Полиция не знает законы»: Адвокат о компенсациях за незаконные задержания

Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, насколько часто полиция неправомерно задерживает граждан и какую ответственность несет за это.

«Случаи незаконных задержаний, обысков, возбуждение надуманных административных дел у нас распространены. Сотрудники полиции сами до конца не знают законодательство. После незаконного задержания человек вынужден доказывать свою невиновность, вступая в противодействие с государственной системой. В лучшем случае он может рассчитывать на мизерную и незначительную компенсацию. За выплатами обращаются немногие, потому что в России нет практики возмещения ущерба. Суды обычно встают на сторону полицейских, люди не верят в правосудие. Реабилитация законодательно прописана только в уголовном праве», - отметила она.

Сейчас человек может потребовать компенсацию, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде.

Айвар считает, что новый закон должен упорядочить работу правоохранительных органов и силовиков.

«Они должны четко изучить законодательство и просчитывать свои действия. Я бы еще добавила сюда персональную ответственность: компенсацию должно выплачивать не государство, а конкретный следователь или другое должностное лицо. Это поможет полицейским не считать удостоверение разрешением на насилие и зарабатывание денег незаконным путем», - заключила она.