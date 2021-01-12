«Полиция не знает законы»: Адвокат о компенсациях за незаконные задержания
Юрист Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, насколько часто полиция неправомерно задерживает граждан и какую ответственность несет за это.
Россияне могут получить право на денежную компенсацию от государства за незаконное административное задержание, незаконное задержание в качестве подозреваемого и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратур и судов. Такие поправки в Гражданский кодекс зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко планирует внести на рассмотрение нижней палаты парламента 12 января.
Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, насколько часто полиция неправомерно задерживает граждан и какую ответственность несет за это.
«Случаи незаконных задержаний, обысков, возбуждение надуманных административных дел у нас распространены. Сотрудники полиции сами до конца не знают законодательство. После незаконного задержания человек вынужден доказывать свою невиновность, вступая в противодействие с государственной системой. В лучшем случае он может рассчитывать на мизерную и незначительную компенсацию. За выплатами обращаются немногие, потому что в России нет практики возмещения ущерба. Суды обычно встают на сторону полицейских, люди не верят в правосудие. Реабилитация законодательно прописана только в уголовном праве», - отметила она.
Сейчас человек может потребовать компенсацию, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде.
Айвар считает, что новый закон должен упорядочить работу правоохранительных органов и силовиков.
«Они должны четко изучить законодательство и просчитывать свои действия. Я бы еще добавила сюда персональную ответственность: компенсацию должно выплачивать не государство, а конкретный следователь или другое должностное лицо. Это поможет полицейским не считать удостоверение разрешением на насилие и зарабатывание денег незаконным путем», - заключила она.
Примечательно, что сегодня же, в день внесения законопроекта в Госдуму, должно было состояться заседание по делу полицейских, задержавших летом 2019 года журналиста Ивана Голунова и обвиняемых в избиении и попытке подбросить ему наркотики. В последний момент его перенесли на 18 января из-за неявки адвоката одного из подсудимых.
Известно, что один из фигурантов дела, Денис Коновалов, признал вину. Его начальник Игорь Ляховец, а также коллеги Роман Феофанов и Акбар Сергалиев отрицают вину, Максим Уметбаев согласился только с обвинением о нападении. Ранее гособвинитель заявила в суде, что фигуранты дела создали «преступную группу» для незаконного привлечения Голунова к ответственности.
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