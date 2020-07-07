Голунов назвал единственный способ спасти Ивана Сафронова
Журналист «Медузы» Иван Голунов в интервью НСН рассказал, что нужно сделать для помощи Сафронову.
Журналист «Медузы» Иван Голунов в интервью НСН призвал сделать расследование дела Ивана Сафронова как можно более публичным в данной ситуации.
Напомним, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан ранее во вторник, 7 июля. В ФСБ заявили, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал представителю военного альянса сведения, содержащие гостайну. Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». До своего назначения советником главы Роскосмоса он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».
«Мы мало знаем подробностей и можем не узнать их, так дела о госизмене проходят в закрытом режиме. Главное – максимально открытое расследование, насколько это возможно по делу от госизмене», - сказал Голунов информагентству.
«Я буду предпринимать все, что от меня зависит, чтобы дело Ивана было максимально публичным», - пообещал он.
Во вторник Голунов в своем телеграмм-канале написал, что «наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Ивана Сафронова. По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.
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