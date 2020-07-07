Голунов назвал единственный способ спасти Ивана Сафронова

«Мы мало знаем подробностей и можем не узнать их, так дела о госизмене проходят в закрытом режиме. Главное – максимально открытое расследование, насколько это возможно по делу от госизмене», - сказал Голунов информагентству.

«Я буду предпринимать все, что от меня зависит, чтобы дело Ивана было максимально публичным», - пообещал он.

Во вторник Голунов в своем телеграмм-канале написал, что «наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Ивана Сафронова. По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.

