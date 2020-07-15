Иван Голунов оценил «имитацию» полицейских в пять млн рублей

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН рассказал о причинах подачи иска к полицейским задержавшим его и добавил, что пока вопрос иска к государству не стоит.

Журналист Иван Голунов подал судебный иск к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали его летом прошлого года.

Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Голунов намерен отсудить у них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передаёт РИА Новости. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен как во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, так и отдельно.

Иван Голунов в эфире НСН рассказал о характере своих претензий к полицейским, допустив в будущем и подачу иска к государству.

Голунов назвал единственный способ спасти Ивана Сафронова

«Я это сделал, потому что изучил работу полицейских и считаю, что они не выполняли ту работу, которую должны были. А занимались имитацией её выполнения и фальсификациями. И поэтому иск конкретно к ним. Пока у нас такой этап – этап гражданского иска. Вопрос иска к государству пока не стоит, но возможно этим я займусь чуть позже», - заявил журналист.

6 июня 2019 года полицейские задержали Голунова с наркотиками, которые, как потом выяснилось, они же ему и подбросили. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств: следствие решило, что сотрудники полиции сами приобрели и подбросили наркотики для фабрикации уголовного дела с целью повышения по службе. Были арестованы пять человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПолицияИван Голунов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры