Иван Голунов оценил «имитацию» полицейских в пять млн рублей
Журналист Иван Голунов в беседе с НСН рассказал о причинах подачи иска к полицейским задержавшим его и добавил, что пока вопрос иска к государству не стоит.
Журналист Иван Голунов подал судебный иск к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали его летом прошлого года.
Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Голунов намерен отсудить у них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передаёт РИА Новости. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен как во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, так и отдельно.
Иван Голунов в эфире НСН рассказал о характере своих претензий к полицейским, допустив в будущем и подачу иска к государству.
«Я это сделал, потому что изучил работу полицейских и считаю, что они не выполняли ту работу, которую должны были. А занимались имитацией её выполнения и фальсификациями. И поэтому иск конкретно к ним. Пока у нас такой этап – этап гражданского иска. Вопрос иска к государству пока не стоит, но возможно этим я займусь чуть позже», - заявил журналист.
6 июня 2019 года полицейские задержали Голунова с наркотиками, которые, как потом выяснилось, они же ему и подбросили. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств: следствие решило, что сотрудники полиции сами приобрели и подбросили наркотики для фабрикации уголовного дела с целью повышения по службе. Были арестованы пять человек.
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