Иван Голунов оценил «имитацию» полицейских в пять млн рублей

Журналист Иван Голунов подал судебный иск к пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали его летом прошлого года.

Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Голунов намерен отсудить у них 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передаёт РИА Новости. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен как во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, так и отдельно.

Иван Голунов в эфире НСН рассказал о характере своих претензий к полицейским, допустив в будущем и подачу иска к государству.