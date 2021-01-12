В Госдуме предложили ввести компенсации гражданам за незаконные задержания

Лишенные свободы россияне смогут получить компенсацию в случае, если действия госорганов будут незаконными. Соответствующий проект закона планирует во вторник внести в Госдуму зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время россиянин имеет право на компенсацию, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде.