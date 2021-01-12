В Госдуме предложили ввести компенсации гражданам за незаконные задержания

Лишенные свободы россияне смогут получить компенсацию в случае, если действия госорганов будут незаконными. Соответствующий проект закона планирует во вторник внести в Госдуму зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время россиянин имеет право на компенсацию, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде.

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Автор инициативы считает, что этот список должен быть расширен. По мнению Костенко, в него нужно включить незаконное административное задержание, незаконное задержание в качестве подозреваемого и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратур и судов, передает Ura.ru.

По мнению парламентария, человек должен иметь право на компенсацию, если срок незаконного задержания превысил 48 часов.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, предлагающий провести дополнительную индексацию пенсий в течение года, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума
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