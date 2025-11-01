По его словам, многодетные сотрудники также могут брать дополнительный отпуск до двух недель.

«У многодетных работников есть возможность взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней по соглашению или коллективному договору. Также действует запрет на увольнение единственного кормильца при наличии хотя бы троих детей до 14 лет. Отдельно прописаны ограничения по привлечению к работе в ночное время, сверхурочной, командировкам, выходным и праздникам. Кроме того, по просьбе сотрудника с ребенком младше 14 лет работодатель обязан установить неполный рабочий день», — добавил эксперт.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила НСН, что разговаривать о повышении зарплаты с руководством стоит только в том случае, если компания себя стабильно чувствует, иначе можно прослыть предателем.

