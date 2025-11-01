«Право первой ночи»: На какие поощрения могут рассчитывать многодетные сотрудники
Многодетные сотрудники первыми выбирают даты отпусков, имеют право на дополнительный отпуск до двух недель, а также могут рассчитывать на неполный рабочий день, сказал НСН Гарри Мурадян.
Многодетные сотрудники имеют право первыми из компании выбирать себе даты отпусков, что является одним из важнейших критериев, сказал НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее заявила RT, что многодетные семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на особую поддержку в сфере трудовых отношений, закрепленную в Трудовом кодексе. Мурадян отметил, что HR-специалисты должны подстраиваться под отпуска, которые в первую очередь выбираются многодетными сотрудниками.
«Одной из самых важных вещей для многодетных сотрудников является "право первой ночи", то есть возможность выбрать подходящее для себя время для отпуска. Если мы берем обычные среднестатистические компании, то обычно в самое удобнее время в отпуск уходят блатные сотрудники, примазанные к начальству. Кто-то выбирает август, кто-то — майские праздники. Остальные же работают в это время. Многодетные матери или отцы же первыми выбирают даты отпусков, после чего HR-специалисты должны будут подстроиться», — сказал собеседник НСН.
По его словам, многодетные сотрудники также могут брать дополнительный отпуск до двух недель.
«У многодетных работников есть возможность взять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней по соглашению или коллективному договору. Также действует запрет на увольнение единственного кормильца при наличии хотя бы троих детей до 14 лет. Отдельно прописаны ограничения по привлечению к работе в ночное время, сверхурочной, командировкам, выходным и праздникам. Кроме того, по просьбе сотрудника с ребенком младше 14 лет работодатель обязан установить неполный рабочий день», — добавил эксперт.
