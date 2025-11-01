В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика

Беспилотники атаковали военную часть в населенном пункте Средний Усольского района 1 июня этого года. Они вылетели из припаркованного у придорожного кафе грузового автомобиля.

Водители находившихся неподалеку машин забрались на фуру и сбивали беспилотники камнями, не позволяя им взлететь. Автомобиль взорвался через некоторое время, мужчины успели спастись.

По данным телеканала ABC News, БПЛА были спрятаны в «переносных домах» на грузовиках, а крышки модулей были открыты дистанционно.

Ранее ВСУ атаковали объект инфраструктуры неподалеку от Владимира. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

