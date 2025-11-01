В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» дальнобойщику Шамилю Гамидову, который помог военнослужащим заблокировать на трассе в Иркутской области десятки беспилотников в июне 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.
«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам вооруженных сил», — отметил Меликов.
Беспилотники атаковали военную часть в населенном пункте Средний Усольского района 1 июня этого года. Они вылетели из припаркованного у придорожного кафе грузового автомобиля.
Водители находившихся неподалеку машин забрались на фуру и сбивали беспилотники камнями, не позволяя им взлететь. Автомобиль взорвался через некоторое время, мужчины успели спастись.
По данным телеканала ABC News, БПЛА были спрятаны в «переносных домах» на грузовиках, а крышки модулей были открыты дистанционно.
Ранее ВСУ атаковали объект инфраструктуры неподалеку от Владимира. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
