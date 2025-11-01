Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения
Правительство приняло постановление о модернизации системы утилизационного сбора — новые правила начнут действовать с 1 декабря. Официальный текст документа уже опубликован на портале правовой информации.
Так, был расширен перечень учитываемых показателей при расчете утильсбора для легковых автомобилей. Базовая ставка станет формироваться с учетом типа и объема двигателя. Кроме того, коэффициент по прогрессивной шкале будет напрямую зависеть от мощности силового агрегата.
При этом для граждан, ввозящих автомобили для личных нужд, сохранены льготные условия: за новое транспортное средство нужно будет заплатить 3,4 тысячи рублей, а за автомобиль старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. Машины с двигателями повышенной мощности попадут в категорию коммерческих транспортных средств, для которых действуют иные тарифы утилизационного сбора.
Напомним, о планируемых изменениях в механизме расчета утильсбора власти сообщили в середине сентября. Как пояснил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, одна из ключевых причин корректировки — борьба с недобросовестными схемами импорта. Речь идет о случаях, когда машины ввозятся под видом личного имущества, но фактически предназначаются для последующей перепродажи.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил о том, что планы повысить размер утилизационного сбора в России кроются в желании правительства «загнать» китайские автомобильные бренды на российские заводы, отмечает «Свободная пресса».
