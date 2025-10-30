Оценка сложности поиска работы за год почти не изменилась, несмотря на субъективные ощущения соискателей, сегодня найти работу легче всего в рабочих специальностях, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Трудности при поиске новой работы в 2025 году испытывают 91%, несмотря на рекордно низкую безработицу (около 2%) и явный кадровый дефицит, показал совместный опрос «Работа.ру» и «СберПодбор». Кандидаты сталкиваются с растущей конкуренцией, сложными условиями труда, а также возрастным барьером. Средний срок поиска работы вырос впервые с 2021 года – до пяти месяцев и трёх дней.

«За год средняя оценка сложности поиска работы выросла всего на одну десятую балла – с 6,4 в 2024 до 6,5 в 2025. По нашим данным, легче всего найти работу в возрасте 30 – 38 лет (средняя оценка 5,2 балла). Вакансий за год стало на 16% меньше, резюме – на 18% больше. Это создает более сбалансированную ситуацию, но проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна. Есть направления, куда устраиваться сложнее – бухгалтерия, юриспруденция, административно-офисные позиции. Они все чаще подвергаются автоматизации, оптимизации. Самые востребованные на сегодня категории – рабочие любой квалификации, линейный торговый персонал, водители грузового транспорта, сотрудники служб доставки», - рассказала собеседница НСН.