В SuperJob раскрыли, почему 90% россиян испытывают трудности при поиске работы
Компании стали более избирательны, несмотря на рекордно низкую безработицу, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Оценка сложности поиска работы за год почти не изменилась, несмотря на субъективные ощущения соискателей, сегодня найти работу легче всего в рабочих специальностях, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Трудности при поиске новой работы в 2025 году испытывают 91%, несмотря на рекордно низкую безработицу (около 2%) и явный кадровый дефицит, показал совместный опрос «Работа.ру» и «СберПодбор». Кандидаты сталкиваются с растущей конкуренцией, сложными условиями труда, а также возрастным барьером. Средний срок поиска работы вырос впервые с 2021 года – до пяти месяцев и трёх дней.
«За год средняя оценка сложности поиска работы выросла всего на одну десятую балла – с 6,4 в 2024 до 6,5 в 2025. По нашим данным, легче всего найти работу в возрасте 30 – 38 лет (средняя оценка 5,2 балла). Вакансий за год стало на 16% меньше, резюме – на 18% больше. Это создает более сбалансированную ситуацию, но проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна. Есть направления, куда устраиваться сложнее – бухгалтерия, юриспруденция, административно-офисные позиции. Они все чаще подвергаются автоматизации, оптимизации. Самые востребованные на сегодня категории – рабочие любой квалификации, линейный торговый персонал, водители грузового транспорта, сотрудники служб доставки», - рассказала собеседница НСН.
Наталья Голованова обозначила ряд ключевых на сегодня факторов, которые затрудняют трудоустройство.
«На показатель скорости поиска работы влияют много составляющих – отраслевая принадлежность, уровень позиций, структурный дисбаланс в конкретной ситуации. Сейчас, например, на рынке труда больше граждан, которые разметили резюме, имеют большой стаж. Они ищут лучшие для себя условия найма, прежде всего, по зарплате, а востребованы больше рабочие. Компании стали более избирательны, экономическая неопределенность заставляет их искать идеального кандидата, способного принести быстрый результат. Соискатели же в условиях рекордно низкой безработицы надеются на более выгодные предложения и не спешат соглашаться на первые попавшиеся», - пояснила эксперт.
При этом, по оценке Головановой, поиск работы сейчас не занимает времени больше обычного, однако есть нюансы.
«Сегодня компании предпочитают оптимизировать и удерживать имеющиеся ресурсы, а не идти на риски быстрого найма. Обычно, если работа не находится за пару месяцев, стоит внимательно посмотреть на свое резюме и на технологии поиска. Сейчас все больше автоматизируются эти процессы. Нужно четко понимать, что ваше резюме написано именно на ту позицию, на которую вы претендуете. Сейчас на рынке труда достаточно вакансий в разных сферах, за исключением юристов и бухгалтеров, где переизбыток. Однако и там, на самом деле, люди с высокой квалификацией очень быстро находят работу. На российском рынке труда всегда был и до сих пор остается недостаток высококвалифицированных кадров. Они находят работу практически за несколько недель», - заключила глава исследовательского центра SuperJob.
По данным Росстата на 1 октября, в стране насчитывается 1,59 миллиона безработных. Лучше всего ситуация выглядит в Москве (0,8%), Калужской области и ЯНАО (по 0,9%). В августе уровень безработицы опустился до рекордных 2,1%. Федеральная служба фиксирует рост доли людей, которые ищут работу несколько месяцев. В августе уже почти 30% искали ее от одного до трех месяцев, 11% остаются без работы больше года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно стало известно, что в России разработали искусственный интеллект, способный за один час выполнить работу, равную месячной норме 10 сотрудников бухгалтерии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Колоссальное цунами!»: Почему на Западе ужаснулись «Посейдону»
- Юрист назвала преимущества самозапрета на кредиты
- Найден покупатель на зарубежные активы «Лукойла»
- В SuperJob раскрыли, почему 90% россиян испытывают трудности при поиске работы
- Песков: Испытание «Буревестника» не является ядерным
- Орбан не исключил версию нападения на венгерский НПЗ с российской нефтью
- «Рубят бабло!»: Россия встречает американскую группу As I Lay Dying солдаутами
- Без риска невозврата: Почему в Европе кредитные ставки ниже российских
- Трамп: Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США
- Каши, макароны и зефир: В каких продуктах скрывается «целый вагон» сахара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru