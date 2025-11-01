Певица Kristina Si может записать совместный трек с Xzibit

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» певица поделилась, что информация о заинтересованности Xzibit в совместном музыкальном проекте дошла до нее недавно.

Несмотря на то, что официальные переговоры пока не стартовали, артистка уже заявляет о своей открытости к сотрудничеству и рассматривает возможность записи фита как интересную творческую перспективу.

Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) — американский рэпер, актер и телеведущий. Получил широкую известность благодаря треку Bitch Please (совместно с Snoop Dogg), продюсером которого выступил Dr. Dre. Сотрудничал с Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Game, группой Within Temptation.

Напомним, Xzibit выступил на фестивале «Уличный драйв» в Москве, напоминает РЕН ТВ.