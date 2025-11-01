Певица Kristina Si может записать совместный трек с Xzibit
Российская исполнительница Kristina Si (Кристина Саркисян) рассказала о перспективах творческого союза с зарубежным рэпером Xzibit.
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» певица поделилась, что информация о заинтересованности Xzibit в совместном музыкальном проекте дошла до нее недавно.
Несмотря на то, что официальные переговоры пока не стартовали, артистка уже заявляет о своей открытости к сотрудничеству и рассматривает возможность записи фита как интересную творческую перспективу.
Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) — американский рэпер, актер и телеведущий. Получил широкую известность благодаря треку Bitch Please (совместно с Snoop Dogg), продюсером которого выступил Dr. Dre. Сотрудничал с Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Game, группой Within Temptation.
Напомним, Xzibit выступил на фестивале «Уличный драйв» в Москве, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предостерегли от покупки автомобилей ниже рыночной цены
- Маркетплейсы заявили, что готовы договориться с банками о скидках
- Автомобилисты выступили против бронирования «красивых» номеров на «Госуслугах»
- Россиянам назвали плюсы и минусы работы по гражданско-правовым договорам
- В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
- Финляндию обрекли на страдания без российских туристов
- Певица Kristina Si может записать совместный трек с Xzibit
- На Шри-Ланке впервые стартовали Дни российского кино
- Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тысячи мигрантов
- «Дорого заплатят»: Кто оставил эстонцев без российской энергии и газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru