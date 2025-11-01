Автомобилисты выступили против бронирования «красивых» номеров на «Госуслугах»
Возможность выкупить номера госорганов на «Госуслугах» даст владельцам неоправданные привилегии на дорогах, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Автомобильные регистрационные знаки, закрепленные за правительственными и государственными органами, необходимо исключить из коммерческого оборота в случае введения платного бронирования «красивых» номеров. Об этом НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Законопроект о платном бронировании «красивых» номеров для автомобилей через «Госуслуги» внесла в Госдуму группа депутатов. Они предлагают оставить за уполномоченным регистрирующим органом определение порядка резервирования таких номеров, а также размер платы за услугу. Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного номера при регистрации транспортного средства. По мнению авторов проекта, именно этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков.
«С одной стороны, лучше так, но с другой – получится вообще винегрет. Считаю, что всем известные государственные номера – АМР, ЕКХ, ЕКР – не должны входить в эту систему. Надо сделать, чтобы их нельзя было купить. Сейчас на сером рынке водитель при желании может заплатить до 100 тысяч долларов, в зависимости от номера. Опять же, те, кто покупает, хотят именно государственные, правительственные номера, а не частные. Этого допускать нельзя, потому что такие номера дают преимущества на дорогах. Мне кажется, лучше организовывать аукционы, а не резервирование на «Госуслугах». Дефицита красивых номеров не возникнет, поскольку большинство водителей это не интересует. Не очень многие согласны платить за возможность получить такой номер», - отметил собеседник НСН.
По мнению авторов законопроекта, введение платного бронирования «красивых» номеров через «Госуслуги» позволит вывести их рынок из тени, а данный механизм сделает процедуру получения конкретного регистрационного знака прозрачной, удобной и одинаково доступной для всех автовладельцев.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
- Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
- Россиян предостерегли от покупки автомобилей ниже рыночной цены
- Маркетплейсы заявили, что готовы договориться с банками о скидках
- Автомобилисты выступили против бронирования «красивых» номеров на «Госуслугах»
- Россиянам назвали плюсы и минусы работы по гражданско-правовым договорам
- В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
- Финляндию обрекли на страдания без российских туристов
- Певица Kristina Si может записать совместный трек с Xzibit
- На Шри-Ланке впервые стартовали Дни российского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru