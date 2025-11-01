Автомобильные регистрационные знаки, закрепленные за правительственными и государственными органами, необходимо исключить из коммерческого оборота в случае введения платного бронирования «красивых» номеров. Об этом НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Законопроект о платном бронировании «красивых» номеров для автомобилей через «Госуслуги» внесла в Госдуму группа депутатов. Они предлагают оставить за уполномоченным регистрирующим органом определение порядка резервирования таких номеров, а также размер платы за услугу. Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного номера при регистрации транспортного средства. По мнению авторов проекта, именно этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков.