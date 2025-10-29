Сегодня работодатели действительно стали лояльнее относиться к «белым пятнам» в карьере, это связано с их адаптацией к современным реалиям и к молодым соискателям. Вместе с тем такое отношение не касается соискателей старшего поколения — к их перерывам в карьере по-прежнему относятся настороженно. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

К перерывам в карьере с пониманием относятся 98% работодателей, показало исследование портала hh.ru. Чаще всего кандидаты объясняют свои промежутки в карьере усталостью и желанием отдохнуть от работы, отпуском по уходу за ребенком, отсутствием необходимости работать и попытками раскрутить свой бизнес. Играет роль и растущий тренд на «микропенсии», задаваемый зумерами, для восстановления энергии и предотвращения выгорания. Мурадян отметил, что сегодня на первый план выходят навыки и мотивация соискателя.