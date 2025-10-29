«Микропенсии» зумеров: Как работодатели реагируют на пробелы в резюме
Работодатель более лояльно относится к «белым пятнам» в резюме молодежи, чем взрослых соискателей, сказал НСН Гарри Мурадян.
Сегодня работодатели действительно стали лояльнее относиться к «белым пятнам» в карьере, это связано с их адаптацией к современным реалиям и к молодым соискателям. Вместе с тем такое отношение не касается соискателей старшего поколения — к их перерывам в карьере по-прежнему относятся настороженно. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
К перерывам в карьере с пониманием относятся 98% работодателей, показало исследование портала hh.ru. Чаще всего кандидаты объясняют свои промежутки в карьере усталостью и желанием отдохнуть от работы, отпуском по уходу за ребенком, отсутствием необходимости работать и попытками раскрутить свой бизнес. Играет роль и растущий тренд на «микропенсии», задаваемый зумерами, для восстановления энергии и предотвращения выгорания. Мурадян отметил, что сегодня на первый план выходят навыки и мотивация соискателя.
«Работодатели действительно относятся к перерывам в карьере все более лояльно, “белые пятна” в резюме уже не считаются серьезным препятствием. Сегодня важнее актуальные навыки и мотивация. Тренд на "микропенсии", которые задают зумеры, также свидетельствует о смене отношения к краткосрочным перерывам — они воспринимаются как часть личностного развития и грамотное управление ресурсами. Это говорит о том, что рынок труда стал более гибким и что работодатели понимают необходимость адаптации под современные реалии. В целом причины перерывов оценивают индивидуально, учитывают ситуацию и не исключают из-за этого кандидатов, особенно если после перерыва есть желание и возможность развиваться. При этом касательно старшего поколения отношение работодателей остается более консервативным, особенно когда речь идет о длительных перерывах», — сказал Мурадян.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что работодатели по-прежнему предпочитают иметь дело с молодыми сотрудниками, возрастных кандидатов стали охотно принимать на работу относительно недавно, поэтому исследование о негативном отношении к работникам-зумерам нельзя назвать объективным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
