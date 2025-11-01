Мероприятие проводилось в два этапа: с 16 по 25 июня и с 13 по 22 октября. Правоохранительные органы зафиксировали масштабные нарушения. Так, было составлено свыше 10 тысяч протоколов за несоблюдение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). Еще более 2,1 тысячи протоколов — за трудоустройство без разрешительных документов (ст. 18.10 КоАП). Кроме того, число протоколов в отношении работодателей, использовавших труд нелегальных мигрантов (ст. 18.15 КоАП), превысило 1,6 тысячи.

По словам начальника управления информации и общественных связей регионального МВД Татьяны Петровой, общее число пресеченных административных правонарушений достигло 15 705.



По словам председателя Национального антикоррупционного комитета России, члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова, правоохранительными органами еще три года назад была выявлена тревожная тенденция: отчего-то вдруг резко возросли масштабы оборота оружия среди мигрантов, напоминает «Свободная пресса».

