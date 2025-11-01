Финляндию обрекли на страдания без российских туристов

Финские города без россиян теряют большие деньги еще с 2014 года, заявил НСН Роман Плюснин.

Приграничные территории Финляндии жили за счет русских туристов, а теперь страдают. Многие местные жители потеряли работу, рассказал младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в беседе с НСН.

По одному миллиону евро в день доходов от туризма теряет финская Южная Карелия из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщило издание Bloomberg. Плюснин не согласился с такими цифрами.

Финляндия оставила границу с Россией закрытой
«Я не могу там побывать, но по объективным факторам приграничье финской Южной Карелии страдает еще с 2014 года. Это был достаточно депрессивный регион, который жил во многом за счет туризма из России и за счет пассажирского и грузового транзита. Мне сложно оценить точную сумму, вряд ли миллион евро в день. Потери точно существенные, так как речь идет не только о деньгах, но и о том, что люди теряют работы. Закрываются гостиницы, а также и клиники, ведь был развит и медицинский туризм. К тому же, регион не так привлекателен для международного рынка как та же Лапландия», — отметил он.

