На Шри-Ланке впервые стартовали Дни российского кино

В программе — премьера четырех отечественных кинокартин и одного анимационного фильма. Особое внимание уделено 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне: одному из дней фестиваля присвоена соответствующая тематическая направленность.

Организационную поддержку мероприятию оказали спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, МИД РФ, Министерство по делам религии и культуры Шри‑Ланки, Русский дом в Коломбо, российское посольство в Шри‑Ланке и посольство Шри‑Ланки в России, киноконцерн «Мосфильм» и другие структуры.

В рамках открытия фестиваля запланирована демонстрация картины «Командор» с последующей встречей зрителей с исполнителем главной роли — Кириллом Зайцевым. В день, посвященный 80-летию Великой Победы, будет показ фильма «Группа крови». Гостья мероприятия — петербургская актриса Анна Дюкова, которая представит картину публике.

Также в рамках фестиваля будут организованы показ исторической ленты «Медный всадник России», демонстрация анимационного фильма «Формула воды», посвященного экологической проблематике, и творческая встреча с известным российским композитором Юрием Потеенко.

В завершении фестиваля зрителям покажут киноленту «Хитровка. Знак четырех», а также предоставят возможность пообщаться с российской актрисой Анфисой Черных.

Ранее Международный кинофестиваль открылся в КНДР, напоминает РЕН ТВ.

