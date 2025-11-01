Маркетплейсы заявили, что готовы договориться с банками о скидках
Маркетплейсы готовы договариваться с банками о размере скидок на интернет-площадках «без насильственных действий со стороны государства». Об этом в ходе собрания экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин, сообщило издание РБК.
По его словам, к такому регулированию необходимо подходить с позиции справедливости. С точки зрения Этина, в этом случае необходимо запретить какие бы то ни было «программы лояльности» мобильных операторов, связанных с ними систем, а также банков. Он выразил недоумение, почему маркетплейсы не могут предлагать своим клиентам особые условия для продвижения продуктов.
Не поддержал регулирование и руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев. Маркетплейс, с его слов, принял решение расширить в ответ на запрос индустрии и регуляторов программу лояльности. Впоследствии зеленые ценники будут распространяться и на покупки, совершаемые с картой Ozon банка, и на другие банки, которые хотят дать на интернет-площадке скидку.
По мнению вице-президента Сбербанка Анны Поповой, ситуация, когда цены для покупателей на маркетплейса разнятся в зависимости от банка, недопустима: она отметила, что это «грубое вмешательство» и «нарушение конкуренции». Данную практику удастся исправить тем быстрее, чем раньше в закон будут внесены соответствующие поправки. Попова добавила, что данный вопрос, в частности, обсуждается в Центробанке и в правительстве.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах при оплате товаров не совсем честной конкуренцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
