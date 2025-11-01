Маркетплейсы заявили, что готовы договориться с банками о скидках

Не поддержал регулирование и руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев. Маркетплейс, с его слов, принял решение расширить в ответ на запрос индустрии и регуляторов программу лояльности. Впоследствии зеленые ценники будут распространяться и на покупки, совершаемые с картой Ozon банка, и на другие банки, которые хотят дать на интернет-площадке скидку.

По мнению вице-президента Сбербанка Анны Поповой, ситуация, когда цены для покупателей на маркетплейса разнятся в зависимости от банка, недопустима: она отметила, что это «грубое вмешательство» и «нарушение конкуренции». Данную практику удастся исправить тем быстрее, чем раньше в закон будут внесены соответствующие поправки. Попова добавила, что данный вопрос, в частности, обсуждается в Центробанке и в правительстве.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах при оплате товаров не совсем честной конкуренцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

