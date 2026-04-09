Депутат Буцкая заявила, что Россия возрождает пионерское движение
Татьяна Буцкая и Ирина Волынец в эфире НСН оценили идею полноценного возрождения пионеров и октябрят.
В России возрождается аналог пионерского движения, который охватывает ребят разных возрастов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В России необходимо восстановить систему октябрят – пионеров – комсомольцев, заявил «Абзацу» депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, воспитание должно быть комплексным, а не сводиться к отдельным урокам. Он добавил, что советская система была продуманной и имела идеологическую составляющую. Это, по мнению Матвеева, скорее плюс, поскольку та прививала детям важные жизненные ценности. Буцкая отметила, что подобная система уже восстанавливается.
«Насколько я вижу, у нас такая система сейчас восстанавливается, у нас есть «Движение Первых», «Орлята России». Это разные варианты активности, это все можно развивать еще больше. Мы видим, что «Движение Первых» охватывает разные категории ребят, проводится активная работа. Это станет для наших детей и подростков таким же этапом жизни, как для нас были октябрята, пионеры и комсомольцы», - рассказала она.
Со своей стороны, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец добавила, что прямое копирование движения пионеров было бы бессмысленным.
«Все эти инициативы имеет смысл рассматривать в комплексе с общей системы, иначе это будут просто разобщенные элементы, которые будут симулировать какие-то процессы, которых на самом деле нет. Элементы любой системы бессмысленны без самой системы. Не совсем корректно сравнивать, потому что мы сейчас живем в другой ситуации и реалиях. Эта система не работала отдельно в образовании или для молодежи, это была всеобщая система, поэтому все эти элементы были логичными», - пояснила она.
С 2022 года в России функционирует «Движение Первых» — общероссийское движение детей и молодёжи, созданное для воспитания, профориентации и организации досуга. Участники (6–18 лет) объединяются на основе традиционных ценностей, патриотизма и стремления к развитию.
