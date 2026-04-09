В России возрождается аналог пионерского движения, который охватывает ребят разных возрастов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В России необходимо восстановить систему октябрят – пионеров – комсомольцев, заявил «Абзацу» депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, воспитание должно быть комплексным, а не сводиться к отдельным урокам. Он добавил, что советская система была продуманной и имела идеологическую составляющую. Это, по мнению Матвеева, скорее плюс, поскольку та прививала детям важные жизненные ценности. Буцкая отметила, что подобная система уже восстанавливается.