В МИД РФ уточнили число пропавших после наводнения в Непале россиян
Российское посольство выясняет судьбу 11 россиян, пропавших после наводнения в Непале. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что ранее речь шла о 12 россиянах. Позже выяснилось, что одна гражданка РФ долгое время была без связи, из-за чего не могла проинформировать своих родных.
«Потом девушка вышла на связь, с ней все в порядке», — сказала дипломат.
Наводнение в Непале произошлоо 26 августа. По последним данным местной полиции, более 1,2 тысячи человек погибли, почти пять тысяч числятся пропавшими без вести, пишут «Известия».
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