В МИД РФ уточнили число пропавших после наводнения в Непале россиян

Она отметила, что ранее речь шла о 12 россиянах. Позже выяснилось, что одна гражданка РФ долгое время была без связи, из-за чего не могла проинформировать своих родных.

«Потом девушка вышла на связь, с ней все в порядке», — сказала дипломат.

Наводнение в Непале произошлоо 26 августа. По последним данным местной полиции, более 1,2 тысячи человек погибли, почти пять тысяч числятся пропавшими без вести, пишут «Известия».

