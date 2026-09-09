В МИД РФ уточнили число пропавших после наводнения в Непале россиян

Российское посольство выясняет судьбу 11 россиян, пропавших после наводнения в Непале. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С дрона сняли разрушения из-за наводнения в Непале

Она отметила, что ранее речь шла о 12 россиянах. Позже выяснилось, что одна гражданка РФ долгое время была без связи, из-за чего не могла проинформировать своих родных.

«Потом девушка вышла на связь, с ней все в порядке», — сказала дипломат.

Наводнение в Непале произошлоо 26 августа. По последним данным местной полиции, более 1,2 тысячи человек погибли, почти пять тысяч числятся пропавшими без вести, пишут «Известия».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:РоссиянеНаводнениеНепалМИД РФМария Захарова

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