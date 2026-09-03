В Госдуме раскрыли, кто заплатит за продленную работу детского сада
Татьяна Буцкая и Ирина Волынец заявили НСН, что многим родителям нужно забрать ребенка позднее шести часов вечера, но воспитательницам за это важно доплачивать.
Открыть одну группу продленного дня в детском саду можно и без дополнительных вложений, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00. По мнению депутатов, решить проблему нехватки мест для детей работающих родителей можно, если закрепить правило: при обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа. Запустить механизм предлагается с января 2027 года. Для работы вечерних групп потребуются дополнительные ставки, чтобы воспитатели не сталкивались с переработками. Буцкая идею поддержала.
«Такие группы точно будут сделаны, сейчас каждый регион должен подумать, как обеспечить доступность таких групп для родителей, которые работают не в стандартном графике. Какие могут быть варианты оплаты? Я уверена, что их можно найти, хотя бы потому что рождаемость снижается, все меньше детей приходит в младшую группу. Точно можно найти возможность сделать одну группу с более продленным режимом работы. Это можно сделать без дополнительных вложений, просто перераспределив работу. Конечно, если есть возможность доплатить денег, это можно сделать быстрее и с более удобным графиком. Я бы объединялась с теми, кому еще интересен детский сад в данной локации – с работодателями, вузами», - отметила она.
Со своей стороны, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что родители готовы будут за это доплатить при необходимости.
«Очень много профессий, где рабочий день длится не только до 20, а даже до 22 часов, например, торговые центры. Продлить возможность оставить ребенка – это правильное решение, не всегда есть возможность забрать ребенка в 5-6 часов вечера. Без ущерба для профессиональной деятельности сложно забирать ребенка раньше. Многие мамы работают, чтобы хватало средств на содержание семьи. Два работающих родителя – это необходимость, не только для самореализации. А бывают случаи, когда один родитель воспитывает ребенка, здесь тем более сложно. Все, что облегчает жизнь семьи, это приветствуется. Вряд ли кто-то будет этим злоупотреблять. В государственных детских садах оплата небольшая. Конечно, воспитателям должны быть хорошие доплаты. Я не думаю, что небольшое повышение скажется сильно на семейном бюджете. Это надо все рассчитывать. Такая страховка должна быть у каждого родителя. В советское время были дежурные группы, которые работали и дольше», - добавила она.
Ранее Буцкая призвала в эфире НСН финансировать курсы для молодых пап.
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