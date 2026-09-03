Открыть одну группу продленного дня в детском саду можно и без дополнительных вложений, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00. По мнению депутатов, решить проблему нехватки мест для детей работающих родителей можно, если закрепить правило: при обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа. Запустить механизм предлагается с января 2027 года. Для работы вечерних групп потребуются дополнительные ставки, чтобы воспитатели не сталкивались с переработками. Буцкая идею поддержала.