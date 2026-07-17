Сегодня нет рекомендаций и нормативов, регулирующих охрану социальных объектов, соответствующий документ обязательно должен быть принят. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

«Нигде нет нормативов и рекомендаций, сколько должно быть постов охраны и охранников на социальных объектах в зависимости от количества обучающихся, периметра обхода, количества входов, КПП и так далее. Поэтому отталкиваются, как правило, от своих возможностей или от уже наработанной практики. Мы считаем, что такой документ, который регламентирует объем охранной услуги, должен существовать. Сегодня ситуация примерно следующая: болит голова — пейте таблетки, пока не перестанет болеть. Очень многое зависит от количества бюджета, а целевой бюджет не выделяется. Образовательная организация расходы на оказание охранных услуг отщипывает от общего бюджета», — сказал Силивончик.