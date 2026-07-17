В России призвали ввести нормы и требования к охране школ и детсадов
Ответственность руководителей субъектов за охрану детских садов и школ должна быть усилена, сказал НСН Сергей Силивончик.
Сегодня нет рекомендаций и нормативов, регулирующих охрану социальных объектов, соответствующий документ обязательно должен быть принят. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«Нигде нет нормативов и рекомендаций, сколько должно быть постов охраны и охранников на социальных объектах в зависимости от количества обучающихся, периметра обхода, количества входов, КПП и так далее. Поэтому отталкиваются, как правило, от своих возможностей или от уже наработанной практики. Мы считаем, что такой документ, который регламентирует объем охранной услуги, должен существовать. Сегодня ситуация примерно следующая: болит голова — пейте таблетки, пока не перестанет болеть. Очень многое зависит от количества бюджета, а целевой бюджет не выделяется. Образовательная организация расходы на оказание охранных услуг отщипывает от общего бюджета», — сказал Силивончик.
Собеседник НСН добавил, что за безопасность школ и детсадов следует усилить ответственность глав субъектов.
«Необходимо усилить ответственность руководителей субъектов за безопасность образовательных организаций, чтобы были приняты эти решения. Руководитель каждой образовательной организации должен понимать, сколько и на что он потратит и откуда возьмутся эти деньги. Когда есть понимание, что есть определенные виды расходов, тогда появляется понимание, как этот объем финансирования сформировался и как он был потрачен. Целевое финансирование достаточно просто можно проконтролировать как на этапе формирования бюджета, так и на этапе его расходования», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил, что сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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