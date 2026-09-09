Молодоженам дали советы, как сэкономить на кольцах
Не стоит торопиться с покупкой обручальных колец из золота, ведь можно рассмотреть варианты из стали, титана или серебра, сказала НСН Марина Кудрина.
Чтобы сэкономить на помолвочных и обручальных кольцах, можно выбрать более низкую пробу золота, выращенный алмаз или драгоценные камни второй категории, однако точно не стоит экономить на весе изделия, сказала НСН президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, издатель журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина.
Из-за новых правил добычи золота обручальные и помолвочные кольца подорожают минимум на 10-15% в России в 2027 году. По данным издания Mash, сейчас средняя стоимость пары обручальных колец — 80 тысяч рублей, а после Нового года те же самые украшения обойдутся уже в 92 тысячи рублей. Кудрина рассказала, как сегодня формируются тренды на обручальные и помолвочные кольца, на чём можно сэкономить без потери качества.
«Если бюджет ограничен, то можно выбрать более низкую пробу золота. Например, 375-ю вместо 585-й. Это снизит стоимость, и у такого сплава есть плюс: за счёт большего количества твёрдых примесей (меди, серебра) он прочнее и лучше сопротивляется механическим повреждениям при ежедневной носке. Также стоимость можно снизить за счёт выращенного алмаза или драгоценных камней второй категории — топазов, гранатов, любых цветных прозрачных камней. Именно это и предприняли многие зарубежные ювелирные дома во время пандемии, воплотив свои идеи в украшениях с такими камнями. Не стоит экономить на весе изделия — такие кольца должны носиться годами, и вы не должны думать о том, что они погнутся, помнутся, деформируются. Что касается покупки заранее — точно не стоит! Это всё-таки кольца-символы. Лучше приобретите себе кольца из серебра, стали, титана. Эмоции при таких покупках тоже важны, и они не должны прокиснуть», — сказала собеседница НСН.
По её словам, выбор между винтажным кольцом, новыми материалами и кастомным изготовлением — вопрос не только вкуса, но и философии.
«Можно рассматривать и винтажную бижутерию, но так называемый “новый винтаж” может стоить достаточно дорого из-за применяемых ювелирных техник — того, что определяет саму ювелирность. Что касается альтернативы — я всё-таки выбирала бы из новых недрагоценных материалов. Мне не нравятся варианты с позолотой (если только это не декор отдельных элементов украшения). Если вы цените историю, индивидуальность и хотите кольцо с характером — для вас всегда найдётся винтажный вариант, но опять же здесь всё очень символично: а это, увы, чужая история, не вашей семьи. Такие кольца всё-таки должны быть новыми — как начало новой истории. Если для вас критически важно, чтобы кольцо было только вашим, отражало вашу историю и вы готовы вложить время в разработку дизайна — кастомный заказ будет лучшим решением. Но опять же, это будет недёшево. Индивидуальный заказ всегда стоит дорого», — отметила Кудрина.
Кудрина также рассказала о трендах в ювелирных изделиях.
«Даже в самых жёстких условиях появляются тренды, которые позволяют минимизировать стоимость. Однако на неё может влиять стоимость изготовления — особенно если это ручная работа или узнаваемый бренд. В остальном это тренд на дутые формы: акцент на объёме, а не на массе. Здесь есть и объём, и скульптурность. Если же говорить о мировых трендах, то в обручальных и помолвочных кольцах нет акцента на особый стиль — скорее, два направления: либо лаконичность, либо акцент на какой-то элемент. Кроме того, можно рассматривать инновационные варианты: кольца из титана, керамики и других материалов, а также с выращенными алмазами», — добавила эксперт.
Ранее исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков сказал НСН, что запрет употребления названия «бриллиант» для алмазов синтетического происхождения является очень несвоевременным.
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