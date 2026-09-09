Из-за новых правил добычи золота обручальные и помолвочные кольца подорожают минимум на 10-15% в России в 2027 году. По данным издания Mash, сейчас средняя стоимость пары обручальных колец — 80 тысяч рублей, а после Нового года те же самые украшения обойдутся уже в 92 тысячи рублей. Кудрина рассказала, как сегодня формируются тренды на обручальные и помолвочные кольца, на чём можно сэкономить без потери качества.

«Если бюджет ограничен, то можно выбрать более низкую пробу золота. Например, 375-ю вместо 585-й. Это снизит стоимость, и у такого сплава есть плюс: за счёт большего количества твёрдых примесей (меди, серебра) он прочнее и лучше сопротивляется механическим повреждениям при ежедневной носке. Также стоимость можно снизить за счёт выращенного алмаза или драгоценных камней второй категории — топазов, гранатов, любых цветных прозрачных камней. Именно это и предприняли многие зарубежные ювелирные дома во время пандемии, воплотив свои идеи в украшениях с такими камнями. Не стоит экономить на весе изделия — такие кольца должны носиться годами, и вы не должны думать о том, что они погнутся, помнутся, деформируются. Что касается покупки заранее — точно не стоит! Это всё-таки кольца-символы. Лучше приобретите себе кольца из серебра, стали, титана. Эмоции при таких покупках тоже важны, и они не должны прокиснуть», — сказала собеседница НСН.